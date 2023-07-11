【全國租客壓力最大地區】昆州南澳居首 新州現放緩跡象

地產市場分析公司Suburbtrends發佈「租屋痛苦指數」，根據出租物業比例、空置率、平均12個月租金加幅，以及平均租金與收入比例，對全國各地區進行評分並排名。





結果顯示，昆州小鎮Stanthorpe和南澳小鎮Strathalbyn得分並列最高，是全國租客壓力最大的地區。透過租屋網站realestate搜尋，前者整個區只有4個物業放售，後者更只有2個物業。





排行榜顯示，前25位中，昆州和南澳各有9個地區，堪稱「租客最痛」的州份。昆州的12個月租金加幅平均達16.33%，是全國最高。其次是南澳的15.95%和西澳的15.37%。





昆州最痛苦地區包括Warwick、Chermside、Beaudesert、Boonah、Upper Coomera North、Southport North、Walkervale/Avenell Heights和Beenleigh。





南澳包括Wallaroo、Elizabeth、Christie Downs、Smithfield/Elizabeth North、Salisbury、Christies Beach、Mitchell Park和Hackham West/Huntfield Heights。





新州（Deniliquin、Bankstown North、Auburb Central）和西澳（College Grove/Carey Park、Hamilton Hill、Nollamara/Westminster）各有三個區躋身前25，維州則只有Packenham South East。





相反，首都領地和塔州則是出租物業廣告比例最多的地方。在坎培拉，空置21天或以上的單位比例達2.22%，是全國最高。



為緩解住房問題，新州政府宣佈設立租務事務專員一職，由澳洲無家可歸者協會前行政總裁鍾絲（Trina Jones）出任。她表示，期待與政府、業界、租客和業主合作，找出解決房屋問題的方法。





州長柯民思指，這是政府為租戶紓困的「重要一步」。





數據顯示，新州Belmore、Belfield、Auburn、Lakemba和Punchbowl過去一年加租超過兩成，而Lakemba、Auburn、Bankstown、Deniliquin、Belmore和Belfield是空置率最低的地區。





房地產分析公司PropTrack指，大雪梨地區的出租物業空置率，在6月微升0.05%至1.73%。雖然數字按年下降0.34%，但按季度升0.28%。



