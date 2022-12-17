工黨廢除行政上訴審裁處 批前政府大量政治任命

律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）昨日（12月16日）宣佈，當局將會廢除1976年設立的行政事務上訴審裁處（AAT），用一個新的機構加以取代。





他指，這個45年以來用於上訴政府決策的審裁處，被前兩黨聯盟政府任命了太多和兩黨聯盟有關的人士擔任職務，成為了一個「可恥的任人唯親展示場」，因此有需要予以廢除。





「前政府在過去9年，不按資質和經驗，任命了85名自由黨前議員、職員或者相關機構人員，破壞了該機構的獨立和效用。」





載夫斯表示，政府將會制定一個以資歷為基礎、透明的任命制度，建立一個新的機構取代行政事務上訴審裁處，預計在明年年底開始啟用，但審裁處現正處理的案件不受影響。





他說，新機構成立後，現有人員需要重新申請相關職位，並給予資質進行考核。當局將就新機構的框架諮詢前高等法院法官Patrick Keane。



反對黨的律政事務發言人李瑟。 Source: AAP / Mick Tsikas 反對黨的律政事務發言人李瑟（Julian Leeser）批評工黨另立山頭，是為了讓自己人上位。「這政府在搞政治清算，完全無視審裁處制衡工黨的工作。」





「工黨在競選時強調建立一個廉潔和透明的平台，但今日的所為是背道而馳。」





不過，多個機構和專家都贊成政府決定。智庫澳洲研究所（Australia Institute）的問責項目主任Bill Browne認為廢除行政事務上訴審裁處是正確做法。「審裁處的政治任命模式，特別是在過去9年，損害了（外界）信任。





該智庫的研究指，兩黨聯盟政府的部門人員相比，莫理遜政府的政治任命達到40%，而何華德政府只有6%。





澳洲律師委員會（Law Council of Australia）、公共誠信中心（Centre for Public Integrity）等專業機構都對政府的決定表示歡迎。





尋求庇護者資源中心（Asylum Seeker Resource Centre）亦支持該決定，指審裁處有83%的工作是和移民或難民有關。

