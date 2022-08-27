【核災再現？】烏俄炮擊核電廠或致熔毀 居民獲發碘片防輻射

烏克蘭官員非常擔心目前在俄羅斯控制下的紮波羅熱核電廠可能發生的核災難， 據澳洲廣播公司報道，他們已經開始向附近的居民分發碘片。

Zaporizhzhia nuclear power plant Ukraine Friday, March 4, 2022.

紮波羅熱核電廠因砲擊而電力中斷，如果冷卻系統停止運作可能導致核爐熔毀。 Source: AP / Zaporizhzhia Plant / AP

烏克蘭總統澤連斯基表示，在因砲擊而出現首次電力中斷後，該核電廠的情況仍然非常危險。

此後，其六個反應堆中的兩個已重新接電，但由於電力供應的穩定性和在核電廠周邊的人員是否安全仍不清楚，烏克蘭當局仍處於緊張狀態。

官員稱輸電路發生火災，紮波羅熱核電廠於當地時間周四暫時關閉。

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澤連斯基說，必需啟動核電廠的應急備用柴油發電機，以提供電力來確保設施繼續運作。

核電廠需要電力來運行反應堆的重要冷卻系統，冷卻系統停止運作可能導致核爐熔毀。
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【切爾諾貝爾核災翻版】歐洲最大核電廠遭砲擊 烏俄互罵聯合國促撤兵

核電廠周邊曾現火災 供電線損毁

來自 Planet Labs 的衛星圖像顯示，過去幾天裡，這座歐洲最大的核電站的周邊出現火災。

據報道，該地區的砲擊持續到周五。

對於仍然未走出 1986 年切爾諾貝爾核災事件的陰霾的烏克蘭人來說，紮波羅熱核電廠事件引發了對另一場核災難的恐懼。

烏克蘭輸電系統運營商 Ukrenergo 證實，兩條受損的為該工廠供電的電線已恢復運作，確保了穩定的電力供應。
The EU and 42 countries have called on Russia to immediately withdraw its military forces from the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (NPP) and all of Ukraine..jpg
歐盟和 42 個國家已呼籲俄羅斯立即從扎波羅熱核電站 (NPP) 和整個烏克蘭撤出其軍隊。

該國的核電機構 Energoatom 表示，該核電廠再次「為烏克蘭的需要」生產電力。

該機構在一份聲明中說，烏克蘭員工仍在運營該核電廠：「扎波羅熱核電站的核電工人是真正的英雄！」

「 他們正努力不懈地、堅定地維護着烏克蘭和整個歐洲的核安全和輻射安全。」

烏克蘭向居民派發碘片 服用以防輻射

於周五，當局開始向扎波羅熱工廠附近的居民分發碘片，以防輻射洩漏。

碘片有助於阻止甲狀腺在核事故中吸收放射性碘。
Prescription drugs
服用碘片有助於阻止甲狀腺吸收放射性碘。 Source: SBS / SBS World News

當局在距離核電廠約 45 公里的紮波羅熱市提供碘片，該市目前仍處於烏克蘭的控制之下。

當地媒體報道稱，烏克蘭正計劃從扎波羅熱、哈爾科夫和尼古拉耶夫進行撤離行動。

自戰爭初期以來，扎波羅熱核電廠一直被俄羅斯軍隊佔領，但由烏克蘭工人經營，現在已持續了六個月。

雙方一再指責對方砲擊該核電廠區，在最近的這一事件中，烏克蘭和俄羅斯再次指責對方造成輸電線路損壞，並導致核電廠脫離電網斷電。

聯合國原子能機構一直試圖派出一個小組來檢查並幫助保護該工廠，但目前尚不清楚何時進行。
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Published 27 August 2022 at 5:18pm, updated an hour ago at 5:26pm
Presented by Yuki Yuen
Source: SBS