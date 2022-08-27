【核災再現？】烏俄炮擊核電廠或致熔毀 居民獲發碘片防輻射

烏克蘭總統澤連斯基表示，在因砲擊而出現首次電力中斷後，該核電廠的情況仍然非常危險。





此後，其六個反應堆中的兩個已重新接電，但由於電力供應的穩定性和在核電廠周邊的人員是否安全仍不清楚，烏克蘭當局仍處於緊張狀態。





官員稱輸電路發生火災，紮波羅熱核電廠於當地時間周四暫時關閉。





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澤連斯基說，必需啟動核電廠的應急備用柴油發電機，以提供電力來確保設施繼續運作。





核電廠需要電力來運行反應堆的重要冷卻系統，冷卻系統停止運作可能導致核爐熔毀。



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核電廠周邊曾現火災 供電線損毁

來自 Planet Labs 的衛星圖像顯示，過去幾天裡，這座歐洲最大的核電站的周邊出現火災。





據報道，該地區的砲擊持續到周五。





對於仍然未走出 1986 年切爾諾貝爾核災事件的陰霾的烏克蘭人來說，紮波羅熱核電廠事件引發了對另一場核災難的恐懼。





烏克蘭輸電系統運營商 Ukrenergo 證實，兩條受損的為該工廠供電的電線已恢復運作，確保了穩定的電力供應。



歐盟和 42 個國家已呼籲俄羅斯立即從扎波羅熱核電站 (NPP) 和整個烏克蘭撤出其軍隊。



該國的核電機構 Energoatom 表示，該核電廠再次「為烏克蘭的需要」生產電力。





該機構在一份聲明中說，烏克蘭員工仍在運營該核電廠：「扎波羅熱核電站的核電工人是真正的英雄！」





「 他們正努力不懈地、堅定地維護着烏克蘭和整個歐洲的核安全和輻射安全。」



烏克蘭向居民派發碘片 服用以防輻射

於周五，當局開始向扎波羅熱工廠附近的居民分發碘片，以防輻射洩漏。





碘片有助於阻止甲狀腺在核事故中吸收放射性碘。



服用碘片有助於阻止甲狀腺吸收放射性碘。 Source: SBS / SBS World News



當局在距離核電廠約 45 公里的紮波羅熱市提供碘片，該市目前仍處於烏克蘭的控制之下。





當地媒體報道稱，烏克蘭正計劃從扎波羅熱、哈爾科夫和尼古拉耶夫進行撤離行動。





自戰爭初期以來，扎波羅熱核電廠一直被俄羅斯軍隊佔領，但由烏克蘭工人經營，現在已持續了六個月。





雙方一再指責對方砲擊該核電廠區，在最近的這一事件中，烏克蘭和俄羅斯再次指責對方造成輸電線路損壞，並導致核電廠脫離電網斷電。





聯合國原子能機構一直試圖派出一個小組來檢查並幫助保護該工廠，但目前尚不清楚何時進行。

