奧巴馬「不安全」攀海港大橋 當局疑已啓動調查

奧巴馬今個星期已結束為期三天訪問雪梨之行，期間他在國際會議中心一個收費活動中發表講話，並在行程的最後一日與太太米歇爾爬上雪梨海港大橋。





但從爬橋的照片中，不難發現奧巴馬及隨行人員、並沒有穿上在爬橋時要穿的保護衣物、或繫上安全帶而惹來熱議。



《每日郵報》報導稱，出於安全考慮，當局正調查今次的事故。





報導引述新州交通部的一位消息人士稱，官員們現正調查為何無人注意到米歇爾登橋時，仍在腰間寬鬆地繫上一件連帽衛衣。





另，一名隨行人員更被拍到手拿電話，及並非全時間用手捉實欄杆。





據報，邀請奧巴馬及隨行人員爬橋的是新州交通部、而並非主辦爬橋活動的公司 BridgeClimb Sydney。





此前，包括哈里王子、奧花雲費(Oprah Winfrey)，飛人保特（Usain Bolt)以及澳洲影星曉治積曼(Hugh Jackman)等著名人士，亦曾被拍攝到在登橋時穿上所有安全裝備的照片。





2018 年，哈里王子和他的妻子梅根訪澳期間，亦曾攀上海港大橋。 Credit: Zak Hussein/AP



BridgeClimb 網站上亦有不少其他市民或遊客身穿「全副武裝」登上大橋的照片。





BridgeClimb亦在其網站上聲明，強調客人的安全是重中之重，在攀登過程中不允許將相機或手機等鬆散物品帶到橋上，現場會提供儲物櫃，讓客人存放個人物品，「以防止任何東西從橋上掉落」。





2010 年 12 月 12 日星期日，美國真人Show主持Oprah攀登海港大橋前作好一切安全準備。 Source: AAP / TRACEY NEARMY/AAPIMAGE



但安全專家和負責工作安全公司Benchmark OHS 的顧問總監Ben Chinwah向7號台表示，奧巴馬夫婦和他們的團隊似乎獲得了「貴賓通行證」而不必遵守有關安全規則，他認為這「並不公平」。





「其他人都守規舉，為何奧巴馬可以例外？」





但他認為更大的問題是「安全考慮」。





「如果有人把手機掉下，或者外套之類的東西掉下，可能會影響橋上行車。」





「如果大風或大橋表面潮濕，亦可能會令人滑倒，而且他們沒有安全帶，試想如果美國的前總統滑倒、甚至跌斷腿，或者手機掉到下面（行駛中）的汽車上，會有怎樣的後果。」





Chinwah 又話，看到奧巴馬團隊有人拿著電話而不是欄杆更令人擔憂。





「基於風險管理，在架高移動時、至少要有三點接觸是基本要求。」





新州交通部表示，他們已為所有來訪貴賓制定「標準安全規程」，亦有「遵循有關安排」，以作為我們所有貴賓訪問的安全協議的一部分。





「我們一直提供高於安全標準的準備安排，以確保能夠對攀登標誌性雪梨海港大橋的數百萬人，有最佳的照顧...亦會為安全工作進行例行審查。」





新州工作安全廳(SafeWork NSW)的發言人則指，尚未收到有關事件的正式通知。



