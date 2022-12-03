澳航外判商被攝用力扔行李 涉事工人已停職

一段在周五發布的影片顯示，一班Swissport 的行李搬運工人用力把澳航（Qantas）乘客的行李扔到行李輸送帶上，影片中顯示，因用力過度，行李多次跌出輸送帶。





影片中見一名工人將一件行李舉過頭頂，然後將行李扔到輸送帶上。而影片中的工人都在有說有笑，邊把行李扔到輸送帶上。





Swissport 是一家跨國貨運服務供應商，外判式在機場提供一系列服務，包括行李處理。





Swissport是澳航的承包商，其發言人證實，已對當中一些員工的行為展開內部調查。





該公司並證實影片是在墨爾本拍攝，影片中並包括 Swissport 員工。





發言人表示「Swissport 培訓和管理所有員工，以謹慎和用心地處理客戶的財物。」，「影片中工作人員的行為似乎違反有關服務水平標準。因此相關工作人員已被停職，等待緊急調查。」





Swissport 首席執行官Brad Moore在向員工發表的信件表示，涉及對客戶行李的不尊重行為「不會被容忍」，並會有紀律處分。





他指，自影片發布以來，從網上收到很多來自團隊成員的回應，他們表達了擔憂，同時也強調他們對安全和服務標準的承諾。





他強調「少數人不可接受的行為不會不受控制，也不容許影響我們整個團隊的工作質素。」





他又指「影片中的行為，讓我們所有人都感到失望——最重要的是我們的一線員工，他們在疫情後努力工作，以在充滿挑戰的情況下仍確保可達質量標準。」





根據9號台報導，有在墨爾本機場的旅客，在看到影片後，直言感到難以置信。





該遊客指，工人並不真正知道行李裡裝的是什麼，可能是對乘客來說是非常重要。





澳航發言人在周六表示，有關行為是不可接受，又指澳航的合約地勤人員正在進行緊急調查。



澳航之前至少有1600名行李搬運工人在封城期間被解僱，服務外判給承包商，但聯邦法院裁定有關決定違法。





澳航此前曾誓言要對該決定提出上訴。





此外，澳航在本年8月曾宣布，澳航高級員工可以擔任為期三個月的行李搬運工，是為應對勞動力短缺的應急計劃的一部分。





其首席營運官Colin Hughes在一份內部備忘錄中向員工表示，他們正在找尋對為期三個月的應急計劃有興趣的員工。





Colin Hughes指「這些人將在 8 月中旬起的三個月內，支援我們地勤合作夥伴，負責管理澳航業務。」





至少100名管理人員將被招聘為對行李進行分類掃描和運輸。



