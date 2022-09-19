【澳洲人最愛國家】推新簽證 「工作免稅」吸引澳洲人留居工作

巴厘是澳洲人最愛的旅遊熱點之一，不少港人亦喜歡該地氣候、環境，但大家又想不想遙距在巴厘工作呢？





受制於新冠疫情在過去數年對全球的影響，為了趕快重新上軌，不少國家都盡出不同的簽證或優惠人才，出盡全力搶人才。





作為以旅遊業為主的地方巴厘，為了刺激旅遊業的復甦，印尼將推出新的數碼遊牧簽證，允許澳洲人在該地免稅工作及生活六個月。





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該簽證由印尼旅遊部長烏諾（Sandiaga Uno）於 6 月提出，並於本周通過。目前該國在討論一個五年期的簽證。





在此之前，想以類似形式留在巴厘島的人只能透過旅遊和社會簽證，為期1年，能多次入境。





在第一次討論簽證時，烏諾表示希望「這可以成為法規的突破之一」。





他同時表示，這個簽證能夠在 2023 年前帶動超過 300 萬海外遊客前往該國，同時更加關注精神靜修和生態旅遊。





此決定預計將為當地創造多達 440 萬個就業機會，而不會對當地就業機會帶來任何負面影響。





印尼並不是世界上唯一一個引入類似簽證的國家，目前全球有超過 25 個國家推出了類似政策，望能使奄奄一息的旅遊業重新復甦。

