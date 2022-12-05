夏季來臨 緊急服務部門聯合呼籲「作好準備」

要點： 當局敦促居民熟悉新的火災危險等級系統；

持證的州際工人，包括水喉匠，從今天起可以在新州工作，以協助災後重建；

預計周日新州東北部部分地區將出現雷暴天氣。

澳洲已於 12月1日進入夏季，應急服務部門要求各社區準備叢林火災生存方案，並敦促民眾不要在洪水中開車，或在沒有安全標誌的區域游泳，並確保家中防火安全。







新州鄉鎮消防局局長羅傑斯（Rob Rogers）說，最近的大雨導致整個州的草地和作物生長良好，特別是在西部地區。









羅傑斯表示：「隨著溫暖天氣的到來，土地變乾，增加了快速蔓延的草地火災的風險，所以敦促民眾了解他們面臨的風險並熟悉新的火險評級系統。 」









新系統將火災分為四個級別，分別是中度、高度、極端和災難性。









新州緊急服務廳長斯庫克（Steph Cooke）說，重大風暴使風險增加，導致夏季出現嚴峻的狀況。









她表示：「我們希望每個人都能度過一個美好的夏季，而實現這一目標的方法是做好準備，了解自己的風險並相互照顧。」









新州緊急事務專員約克（Carlene York）要求居民在受洪水影響的地區開車時要格外小心。









約克呼籲：「請提前計劃。如果你遇到了被水淹沒的道路，那就停下來，調頭，另尋他路。」





新州海洋救援專員坦諾斯（Stacey Tannos）和新州衝浪救生協會主席皮爾斯（Steve Pearce）要求民眾只在有救生員巡邏的海灘游泳，並停留在紅黃旗之間，照看好自己的孩子，如果需要的話，穿好救生衣。









新州緊急服務部門要求居民避開Moama的 Murray河沿岸的低窪地區，因為那裡有中等程度的洪水。









Echuca 的 Murray 河目前水位為93.96米，雖然正在下降，但預料周四（12月可能仍在中度洪水位（93.90米AHD）以上。









Euabalong 的居民被要求做好隔離準備，因為預計 Lachlan 河到下周都將保持在重度洪水位（6.80米）以上。









新州內陸地區也發出了類似的「觀察和行動」警告。









周日和周一，新州東北部的部分地區可能會有雷暴。從今天起，有執照的州際工人，包括水喉匠、煤氣工、建築師、測量師、駕駛教練和巴士司機，可以在新州工作。









新州政府認為這將加快被自然災害破壞的房屋、企業和學校的修復工作。









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新州 SES、維州 SES









如果遇到危及生命的緊急情況，請撥打000。如果遇到風暴、颶風、冰雹或樹木倒塌造成的損失，以及因此威脅到財產或人身安全，請撥打新州 SES 電話132500和維州緊急服務電話1800 226 226。









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