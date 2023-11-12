習近平下周出席美國 APEC 峰會 與拜登會晤商討經貿及世界大事

他們都會參加在三藩市舉行的 APEC (亞太經濟合作組織) 領袖峰會。期間他們將率領官員抽空舉行雙邊會談。



APEC 峰會從 11 月 11 日至 17 日於三藩市舉行，大會主要場地是加州三藩市的 Moscone 中心。拜習將於這周三舉行。 Source: AAP / SOPA Images/ Sipu USA 拜習會將是這兩位元首自去年在印尼峇里島會晤之後的首次面對面會談。





由於世界局勢不穩，這次拜習會將受到全球密切關注。





預計議題將涵蓋從以哈衝突到俄羅斯入侵烏克蘭，北韓與俄羅斯的緊密關係、台灣以及太平洋地區問題等。





美國官方表示，拜登還希望討論人權、中國生產的強效鴉片類藥物芬太尼 (opioid fentanyl)、人工智能、貿易和經濟關係，他期望藉此緩解兩個超級大國之間的緊張關係。



