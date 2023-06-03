【美債危機暫解除】 美國總統拜登宣布避過債務上限危

拜登利用這一時刻呼籲美國人民彌補分歧，他表示與國會共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）達成妥協以示事在人為。拜登表示他將在周六簽署該項法案，結束數月的不確因素，避過可能在6月5日之前發生的美國首次債務違約。





拜登坐在總統辦公室具歷史意味的「堅毅桌」 (Resolute Desk)前說：「達成協議至關重要，這對美國人民來說是個好消息。沒有人得到他們想要的一切。但美國人民獲得了他們所需要的。我們避免了一場經濟危機，一場經濟崩潰。」



眾議院議長麥卡錫在美國國會新聞發布會，宣布眾議院通過了《財政責任法案》，該法案將提高債務上限。 Credit: CQ-Roll Call/Sipa USA 拜登續稱: 「無論我們的政治變得多麼艱難，我們需要將對方視為共同的美國人，而不是對手。」他更呼籲美國人「停止謾罵，把事情降溫，共同努力追求進步。」





經過多輪談判，參議院和眾議院本週通過了一項暫停政府314萬億美元債務上限的法案，直到2025年1月1日屆滿。





作為競選連任的總統，拜登讚揚眾議院議長麥卡錫在這次談判的表現，他是政府主要的談判對手。麥卡錫是前總統特朗普的支持者。拜登說：「我們能夠相處融洽，完成事情，雙方都本著誠意行事。」





數月來，共和黨拒絕增加債務上限，要求拜登和民主黨在2024年預算中削減支出作為回報。白宮要求在開始談判之前達成一項只涉及債務上限協議。最終，拜登和麥卡錫匆忙達成了最後一刻的協議，暫停債務上限直至2025年1月並限制支出。





這項法案，由共和黨控制的眾議院以314票贊成、117票反對通過，由民主黨控制的參議院以63票贊成、36票反對通過。拜登表示：「兩個議院的最終投票結果是壓倒性的。」





盡管達成這項協議使政府能夠履行其職責，但惠譽評級公司（Fitch Ratings）表示，美國的「AAA」信用評級將繼續處於負面監視狀態。





橢圓辦公室演說重要性和意味





橢圓辦公室演說通常是關於國家重大事件：例如，2001年的9/11襲擊事件，或是挑戰者號爆炸事件。前總統奧巴馬在2010年墨西哥灣BP石油泄漏事件發生後，亦在橢圓辦公室發表講話。



有評論指拜登選擇在橢圓辦公室 (Oval Office) 發表有關解決債務上限的演說，是為展示解決國內問題的能力為競選連任造勢。 Source: AP / Andrew Harnik/AP 星期五(2/6) 晚間的演說是拜登在橢圓辦公室的首次，這個場景凸顯了總統的權力和權威，而拜登正在面對日益增加的共和黨候選挑戰中尋求連任，他正好利用這演說展示解決國內問題的決心和成果。

