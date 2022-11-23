【不私藏】黑五購物「五大貼士」 幫你利益最大化

有研究報告顯示由於通脹，不少人已節衣縮食，減少生活開支。但一年一度的黑色星期五（Black Friday ）將在11月25日來襲，不少品牌亦會作出大幅度折扣，到底精明的消費者如何在慳得最盡，在消費之餘對抗通脹？





傳統上，黑色星期五是美國的大型購物節，不少商家會推出不同類型的推廣、折扣，不少民眾亦為「聖誕節」送禮作準備，藉以減省開支，而這種風潮亦從美國蔓延至全球。





黑色星期五的折扣一般在同周的周一已開始，衣食住行，無論家電、傢俱、美妝、衣飾、旅遊服務等亦一一照顧。





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但在各種優惠折扣下，如何才能將優惠最大化，用最少的金錢買到同樣價值的產品，透過坊間一些程式、不同支付工具、留意條款細款，先做足功課就能成為精明消費者。



1.善用搜尋器

現今，不少搜尋器都具有「比較價格」的功能。只要使用者把想購買的商品名稱輸入搜尋器中，網站便會透過大數據幫用家「自動價格」，並會顯示出不同商家提供的不同價格。（但請留意，若商家提供優惠碼在付款時輸入，價格未必能顯示。）





使用搜尋器搜尋產品比較價格

2.善用Price Match （價格匹配）

透過搜尋器得到最優惠價格，並不意味消費者必須要光顧顯示價格最低的商戶。





在澳洲，無論電商，還是實體零售店，不少亦提供 Price Match 或 Beat the Price 承諾。其中包括不同零售業巨頭，如JB-HIFI、Harvey Norman、The Good Guys、David Jones、Myer等。部份零售商更提供beat the price 5% 或10%，意味將在最低價格外，提供額外5-10% 的折扣。



PRICE MATCH Credit: Tracy Lo

3.善用禮品卡推廣

澳洲連鎖超市巨頭 Woolworths 及 Coles，不時推出 禮品卡推廣，包括：禮品卡折扣或超市會員卡積分回贈 ，一般最高折扣為禮品卡面值15%。





不少華人都會把握折扣推廣，囤購大量禮品卡以購買家電、手機或其他平日較少打折的產品，使產品變相打折。因此，在超市在推廣期間，不少熱門禮品卡亦會消失。





此時，讀者可以利用部份商戶提供的 Price Match 承諾，因承諾或涵蓋超市經常作出推廣的禮品卡。





同時，禮品卡亦可在與店鋪 Price Match 政策配合使用。





4.善用不同的現金回贈程式、網站

澳洲有不少現金回贈網站、程式，消費者透過網站或程式內的連結直接網購，便可以享有列出不同百份比的現金回贈。





在黑五期間，這一些現金回贈網站推出的現金回贈或比平日大幅增加。而每個不同網站合作品牌有所不同，回贈比例亦可能大有不同。





但這一些回贈網站的回贈金額可能設有上限，而由於每個網站條款不同，其上限亦有所不同。





因此，讀者在「格價」前亦需考慮有關因素。在購買大額商品時，或可細閱條款，是否可「分單」購買。





另外，現金回贈一般不接受「禮品卡」作為全部或部份付款方式，所以消費者必須謹慎。



現金回贈程式

5.善用不同支付方式

「先買後付」是在澳洲極受年青人歡迎的支付方式。市場上「百花齊放」，為了爭奪在市場上的份額，不同的「先買後付」服務公司，推出不同推廣手法，包括「消費回贈」。





即使用其支付工具衍生出的虛擬信用卡付款，便可取得回贈。





適逢黑五，不少公司提供的回贈亦「加碼」，大多亦可與現金回贈網站的回贈疊加使用。



BNPL 支付工具的現金回贈 除此以外，部份銀行的消費卡或信用卡亦推出現金返現，只要透過信用卡消費，便可取得一定比例的回贈，高達5%。





部份銀行手機程式內亦有不同的回贈，但必須要預先激活優惠。



銀行提供的支付優惠 各銀行有不同產品，消費者可根據需要向銀行查詢。



黑色星期五雖然是消費好機會，Finder 的購物專家雅格 (Chris Jager) 鼓勵消費者在購買前進行研究。





「黑色星期五銷售期間有很多垃圾——舊科技、過季衣飾和質量可疑的不知名品牌。」





大家在消費之餘，亦注意不要過度消費。





全國債務支援熱線(National Debt Helpline)的財務輔導員羅森(Kristy Robson)表示：「我們訪問了一些人，他們因為欠下多筆先買後付賬單，連租金也交不起，甚至連買食物的錢也沒有。」



他們用先買後付的方法來購買生活必需品，但卻陷入債務的漩渦中。

羅森建議消費者只同時用先買後付方式購買一至兩款產品，並且定期還款，避免遲交罰款。





由於「先買後付」服務並未被歸類為信貸提供者，而且部份服務商所收取的是「費用」而非「利息」，因此不受《全國信貸條例》（National Credit Act）監管。





金融服務部長鍾斯（Stephen Jones）表示，雖然該行業的行為守則至今為止運作良好，但隨著行業的成熟，需要更強有力的監督。



我們需要在保護消費者與創新的新產品之間取得平衡。

如果你在管理債務遇上困難，請致電全國債務支援熱線1800 007 007。



