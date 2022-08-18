雪梨有私校需「被迫關閉」只有9名教師有認證

維州 Colmont 學校因為新冠疫情及經營不善等因素，在上月突然宣布破產，需要關閉。而新州雪梨一間學校近日因為一個重大問題，需要關閉，約半百學生需要另覓校園以繼續上學。





這一間被法庭勒令關閉的學校 Yeshiva College Bondi 是一間猶太學校，位於雪梨東部。由於該校違反了基本的兒童保護規則，新州教育標準局發現只有九名教師，有工作人員缺乏與兒童一起工作的許可。





該校早已因為過往的做法，在2016年調查兒童虐待的皇家委員會內遭受批評。而在2019年以來，新州教育和標準局發現該校出現多個問題，一直對其加以關注。





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然而該校雖然一直受到關注，卻未能使其達到基本要求，包括確保校內所有工作人員取得從事與兒童有關職業的許可（work with child）。





新州民事和行政法庭的高級成員 Juliet Lucy表示，這反映學校在 2021 年 7 月之前一直「將兒童的安全置於危險之中」。她表示這些要求的目的是確保孩子們接受他們有權接受的教育，學校得到有效和合乎道德的管理，學生的福利和安全得到保護，因此支持新州教育標準局取消 Yeshiva 註冊的決定。





根據新州民事和行政法庭 (NCAT)作出的決定，根據 NCAT 的決定，新州教育廳長米切爾（Sarah Mitchell）將會審查有關部門的建議，並在未來四周採取措施正式取消學校的註冊。





大約 60 名從幼稚園到 10 年級生需要到其他地方上學，該部門將幫助學生尋找新學校。





學校的家長每年繳納約 1,500 元的學費和其他捐款，而州和聯邦政府為每位學生提供約 18,000 元的資助。





當局發表聲明，表示所有非公立學校都必須遵守《教育法》的註冊要求。





Yeshiva 自 1956 年以來一直以不同的形式運作，為雪梨的猶太社區提供以律法為中心的教育。





但新州教育標準局表示Yeshiva College 的合規歷史很差，表明該校一直缺乏遵守該法案註冊要求的意願或能力。學校採取了一種被動的方法，亦表明其合規框架在自我識別和應對合規問題方面的不足。





該校的領導者Dovid Slavin 表示對這個決定感到失望，並正在「權衡選擇」。

