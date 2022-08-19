癌病男醫院呆等27小時 港人護士親述人手短缺苦況

重點： Box Hill醫院病人需輪候27小時， 有懷疑中風老人被迫滯留戶外帳篷18小時

護士指中風延誤治療可致命

醫護嚴重短缺，需連續工作兩更

醫護離職潮，青黃不接

「炒散」護士力有不逮， 或越幫越忙

帳篷輪候致延誤醫治，反添壓力

據澳洲廣播公司電台報道，18歲患有淋巴癌的William 在入院後一直無法被安排病床，需睡在醫院走廊長凳上過夜， 並無飲料食品供應，等待27小時後，終獲安排進行磁力共振。William 已經進行了6個月化療，身體虛弱，當時因為神經方面出現問題而需入院接受檢查。 其母親接受訪問時哭訴，有很多病人亦在走廊中過夜輪候，情況難受令人無法接受。





在同一間醫院，有懷疑中風的護老院長者，於周三被安置在戶外帳幕18小時仍無法獲得治療， 期間沒有食水及物資供應。病人家屬表示難以置信，指疫情高峰期已過， 醫院仍出現有關情況是無法接受。



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中風延誤治療可致命

在墨爾本一間公立醫院任職護士的Jim表示，如病人出現懷疑中風症狀，需盡快接受檢查，如進行腦部掃描，並作出診斷，延誤治療後果嚴重可致命。





「 因為無法直接與當事人對話， 他或許是接受了初步診斷，並認為是非緊急才被安排至帳幕等候，但如果他是在完全沒有接受評估的情況下，而被迫輪候18小時才能接受初步診斷，是不能夠接受的，亦是非常嚴重的事件。」



醫護嚴重短缺 需連續工作兩更

Jim表示，造成上述情況的主因是人手不足， 另外醫院本身的設施亦可能規模太小，不足以應付病人需求。





「 人手不足會導致病房關閉， 而因為無人工作， 可以出院的病人卻要滯留病房佔用床位，這都是導致病床短缺的原因。」





而在另一間公立醫院任職護士的Christy表示，醫院人手嚴重短缺，不少護士被要求連續工作兩更， 比如要從早上7時工作至晚上9時半 ，或被「 懇求」 增加工作日數。





醫護人員承受龐大壓力，因為不是我加班，就是我的同事加班，大家都非常勞累，但沒有解決方法。 港人護士 Jim

醫護離職 青黃不接

Jim指出，很多時因為長期壓力問題，醫護人員選擇轉行，令行業青黃不接， 新入行的初級護士無法獨立擔任工作，而高級護士本身經已短缺， 還要監督初入行護士，壓力可想而知。





「 高級護士承受的壓力非常龐大，因為要『孭飛』， 又要照顧新手護士， 惡性循環令更多人選擇離職，造成嚴重的斷層情況。」



「炒散」護士力有不逮非良方

Christy 指，為解決即時人手不足問題， 醫院會透過中介安排散工到病房工作。





「以往可能是頂替病假員工，現時卻成普遍現象，炒散護士對工作環境及流程陌生，要向他們講解花費很多時間， （他們）亦無法獨立完成工作， 為常規護士帶來其他問題。」





很多臨危受命的散工護士每日被分配到不同醫院和不同病房工作，對工作流程和環境，以及病人均不熟悉，職員之間無法有默契地合作，造成更多問題。





他們有時連取藥、 放乾淨毛巾的地方也不知道在哪。 港人護士Christy





Christy指錯不在散工， 而是因整個醫療系統受壓而出現問題。



護士罷工控訴，人手短缺，資源不足，前線壓力大增。 Source: SBS

帳篷輪候致延誤醫治 反添壓力

維州政府發言人表示，「維州救護車卸載模式」正在維州的 14 家公立醫院運行，讓在戶外帳篷等待進入急診室或病房的病人能夠被監測並接受檢測，而多間醫院進行類似的安排已經有一段時間。





澳洲急診醫學學院的成員對有關安排表示深切關注，他們認為新模式只會令病人病情延誤並惡化， 可能反而增加醫療系統壓力。





該學院的維州主席托馬斯（Belinda Hibble）指， 有類似收容區的醫院，正在報告頻繁發生的延誤醫治個案。





即使公眾認為疫症最嚴重的時期經已過去，但因新冠病毒而需要入住Box Hill醫院的人數，已連續多個月未能降至400人以下， 而醫護人員卻要應對持續的人手短缺，和病情更嚴重的患者， 令壓力爆煲。 病人病情更趨嚴重，是由於被延誤治療所導致。







