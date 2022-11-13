【悲劇】九歲男孩被自動車庫門夾死

上周六（11月12日）晚上，維州緊急服務部門接獲報告，墨爾本西部公寓大樓 Newport complex 發生嚴重意外，兩名兒童被自動車庫夾住。





緊急醫護人員在7時30分左右率先到場，嘗試拯救該兩名小孩，但其中一名9歲男童 Abdul Razack Tarawaley當場死亡。





另一名10歲男童被送往皇家兒童醫院救治，情況嚴重。





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據信，Abdul Razack Tarawaley 當時正與鄰居在玩捉迷藏。他們正爬上大閘並按下開門按鈕，攀在門上朝停車場天花升去，而他們因此被夾住。





死者的父親在接受《先驅太陽報》訪問的時候表示，當他發現兒子時的震驚。





他表示當時他們在樓上，當他回去找兒子時，發現兩名男童都被卡住在車庫門的圍欄。





當他走近時，看到兒子的嘴裡流著血。





另一名男童就說著：幫助我，上帝！幫助我，上帝！





他表示：「我試圖拉下大門，但我不能，因為它太大了，太重了。 我摸了摸他的頭，我摸了摸他的手指，一切都是冰冷。」





不少人在意外後，在死者父親的社交媒體上發文悼念。死者的叔叔 Lamin 亦向澳媒表示，對車庫門缺乏安全機制感到「憤怒」。





一名不願透露姓名的男子透露：門上有一個按鈕可以控制上下，按鈕的位置是孩子可以觸及的。





該公寓樓由非營利性社會住房供應商Housing Choices Australia所有，發言人表示已有技術人員檢查車庫大門，認為它「運行良好，符合標準」。





Housing Choices 正在與調查此事件的所有相關部門合作，調查事件。





警方目前正在調查事故起因，暫前認為男童的死亡並無可疑。



