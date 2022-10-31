【NAPLAN公布】九年級生讀寫令人憂慮 男學生普遍落後女同學一年

新一屆測試成績於星期一（10 月 31 日）公布，結果顯示男性學生的讀寫能力下滑至自 NAPLAN 開始以來的最低水平，其中約有九份一青少年學生未能達到基本閱讀能力標準，但較年輕學生的語音閱讀範疇則有所進步。





新公布的成績顯示，家庭經濟環境有異的學生存在越來越大的成績差異，同時男與女之間的成績亦越趨出現有更大的差異。





擁有原住民背景的青少年當中，至少三份一人未能達到有效溝通的讀寫能力。





Advertisement

不過，整體而言，小學年級學生的讀寫能力卻有所改善，特別是原住民學生及移民學生，估計是由於當局重新使用「舊式教學技巧」。





全國讀寫及數學能力測試（NAPLAN），今年對超過 100 萬名三、五、七及九年級學生進行評核。新公布的成績顯示，全國九年級學生當中，有接近 9% 在讀寫能力方面均未達標，而男學生的表現亦較女學生為差劣。





九年級男學生在閱讀能力的不及格率，達到 11.4%，是自 NAPLAN 測試開始以來的最低水平，亦較同級女學生的不及格率多接近一倍。



NAPLAN National Trends 2022. Source: Supplied / NAPLAN 至於非英語背景家庭的學生，在閱讀能力的表現則有所進步。三年級學生在過去 14 年的不及格率，由 6.6% 下跌至 2.8%。





早前建議新州、維州、南澳及聯邦政府重新引入明確指令教學模式及以語音教學技巧教授讀寫能力的讀寫能力專家白金漢（Jennifer Buckingham）表示，過去五年逐步重新引入語音教學模式帶來了成果。





澳洲全國課程、評核及報告局（Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority）表示，雖然九年級學生的拼字能力出現退步，同時當局亦擔心九年級男生的閱讀能力，整體而言本地學生在過去 15 年的學業表現都大致維持在相同水平，或有所改善。





但格拉頓研究所教育研究計劃總監亨特（Jordana Hunter）表示，雖然新冠病毒疫情未帶來普遍擔憂的負面影響，她卻對整體數學成績較疫情前有所下滑感到憂慮。





亨特博士說：「各州及領地中所有年級學生中，數學成績均較疫情前有所退步。」她續指，新冠防疫限制可能是導致這個現象的因素，但難以確切肯定這一點，而全國數學教師短缺亦可能帶來影響。





她表示，九年級學生（特別是男性學生）閱讀能力退步亦值得政策制定者有所關注。





只有 86.5% 的九年級男學生的閱讀能力達到全國最低標準，較 2008 年下跌 5%。亨特博士說：「似乎九年級男學生落後女學生約一年。」





