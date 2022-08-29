【齊創善舉】澳洲冀創下一日最多人捐血世界紀錄

Yasser Haragli 在1999年的一場重大車禍後曾心臟驟停，他曾三次徘徊在死亡邊緣。





「我最終昏迷了六個星期。我死了三次[心臟驟停]。」





他需要 14 個單位（500 毫升）的血液。





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這段經歷使他成為終生捐血倡導者，這也是他周六參加並參與創造 24 小時內捐血人數最多的世界紀錄的原因。





他準備與他18歲的兒子Ismail一起捐血時表示「我一直都想回饋，至少是我得到的東西。」





「並且看到正面的結果......當你捐血後，如果血已捐輸給別人，你會收到一條短訊。這讓你感覺很好，因為你正在為社區做一些事情。」





「這是我可以做的事情，而且我不用花費，只需要一點時間。」





在過去的 23 年裡，他已經捐血 38 次。但他的兒子是第二次捐血。





Yasser Haragli表示，他為自己啟發到兒子去捐血而感到自豪。





「他從16歲就想捐血，但一直等到18歲。然後他18歲生日快到了，他在生日四天後捐血，這是他的第二次捐血。」





雪梨、墨爾本和阿德萊德的數百名澳洲人與 Yasser Haragli一家一起參加了由澳洲紅十字會Lifeblood service舉辦的活動。



其他19個國家包括新西蘭、美國、法國和菲律賓，也開展這項工作，實現50,000名捐血者幫助150,000人的目標。





這次活動，橫跨六大洲和超過 24 小時 ，是前所未有，並且正在向登記世界紀錄的官方機構進行註冊，該機構得到了歐盟公證人委員會的認可。





Salli Adil Ali 來自英國穆斯林慈善機構Who is Hussain 的澳洲分部，提出幫助將捐血恢復到疫情前水平的想法。





「在疫情期間，由於人們生病，而且無法預約，在世界各地都出現了血液和血液製品短缺。因此，我們希望鼓勵人們捐血，成為定期捐血者；捐血者打破關於捐血的誤解。」





周六是她第一次捐血，她說她很高興參加。





「令我捐血的動機是可能打破世界紀錄，和挽救三個成年人的生命，可能是7個孩子的生命。對我來說，這足以令我克服恐懼。但對於那些擔心注射或捐血的人，我會想這就像一個時間比較長的驗血。」



自澳洲7月底取消禁止曾在1980 年至 1996 年間去過英國的人捐血，捐血的人數一直增加。





在禁令解除後的一周內，有20,711人預約捐血。





但在每周，至少有30,000名捐血者取消或重新安排他們的預約。





每年需超過170萬次捐血以應付需求被影響。





澳洲紅十字會Lifeblood的發言人Ronny Maroun表示，目前的捐血人數需要增加，以滿足需求。





「捐血非常重要，因為我們中有三分之一的人，在一生中需要血液，但目前30人中只有一人在捐血，我們需要每周至少完成 33,000次捐血。」





他說，周六的大規模捐血活動，預計將真正有助於滿足需求。





「像這樣的活動幫助我們鼓勵澳洲社區支持有價值的事，這是一項了不起的活動。」





他說，需要消除一些擔憂，以鼓勵更多人捐血。





許多擔憂通常是基於捐血的資格。人們可能會因為最近去紋身或穿孔，覺得好像沒有資格捐血。事實上，這些人是有資格捐血的。」





Adil Ali表示，還有一些可能成為穆斯林移民捐血障礙的神話需要破除。





「有一些文化上的誤解可能會阻止人們捐血。但我認為我們已經走了很長一段路。隨著我們的捐血運動，我們的捐血者將非常興奮，毫不猶豫。





「在伊斯蘭宗教中，古蘭經中有一句話說：如果你拯救了一個生命，就好像你拯救了全人類。我們受到啟發去做善事，並希望打破誤解。」





紅十字生Lifeblood service需要至少一周時間在澳洲整理這些數字。全球紀錄的最終結果預計將在幾周內公佈。



