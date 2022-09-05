帚尾袋貂 | 與澳洲野生動物一起生活

重點 帚尾袋貂像貓般大，可以從一棵樹跳到另一棵樹

牠們是有袋動物，袋子用來攜帶幼兒

法例規定不能將帚尾袋貂從領地上移走，因為牠們可能會死

澳洲到處都可找到毛茸茸、有毛和有鱗的動物。通過 SBS學英語可認識一些常見的澳洲動物並提高你的英語技能。





播客原文

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你有沒有聽過從屋頂傳來





砰砰聲及刺耳的聲音？





嗯，這可能是帚尾袋貂。





與澳洲野生動物一起生活





帚尾袋貂





澳洲有不少





棲息於樹上的動物。





常見的帚尾袋貂





已適應在住宅區的生活





因此，你在住所附近





也可能看到牠們的蹤跡。





帚尾袋貂由於擁有黑色





毛茸茸的尾巴，因而得名。





牠們也有大且尖的耳朵、





銀灰色的體毛和鋒利的爪。





牠們如貓般大，可以在樹間





跳來跳去。





帚尾袋貂分佈在





澳洲各個角落。





牠們吃許多本土樹木的





葉子、花朵和果實。





袋貂也會吃我們的水果和蔬菜。





如果我們種植許多本土樹木，





牠們便可能不會再理會果樹。





袋貂是有袋動物。





有袋動物有一個能攜帶





牠們幼兒的袋。





袋貂寶寶叫做小袋貂 (joey)。





有時候，小袋貂會從母親的背上





掉下來，之後便迷路。





沒有媽媽的小袋貂不能夠存活。





所以，如果你看見





單獨一隻小袋貂





你應該聯絡野生動物





拯救服務或你附近的獸醫





帚尾袋貂很有領地意識，





即是說，牠們會留在某一個區域。





袋貂一般居住於樹洞裡。





但如果沒有樹洞，





牠們可能會嘗試在屋頂覓巢穴。





法例規定，大家不能把





袋貂從牠們的領地移走。





如果把牠們從牠們的領地移走，





牠們可能會死亡。





如果你家裡住了一隻袋貂的話，





請致電你區內的拯救服務查詢。





千萬不要使用毒藥來對付袋貂





因為牠們是受保護動物。





小測驗時間！





大家切勿傷害袋貂，





因為牠們……受到保護、瀕危或可愛？





大家切勿傷害袋貂





因為牠們受到保護。





袋貂很害羞，而如果你不接近





牠們的話，牠們並不會傷害你。





袋貂是一種很可愛、具濃密絨毛的動物





牠們是我們生態系統中





重要的一員。





我們喜歡和袋貂一起生活！



