【來佬貨定中國貨？】澳中合作 配方奶粉中國製

海外進口奶粉一直受到中國買家青睞，在早幾年在澳洲更是代購奶粉成風。在市中心及華人區的連鎖超市中，更出現不少代購因為爭相搶購奶粉，相互間或與本地母親發生衝突的事件。





澳洲當局因而設定限制，不少奶粉商亦因而受到影響。





澳洲奶粉製造商Bub在經過一年的談判後，確認將與中國黑龍江烏貝特乳業（HUG）集團合作，在中國生產嬰兒配方奶粉，並供應給中國市場。





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在新的合作下，將會使澳洲製的嬰兒奶粉與中國製的區分，亦使該品牌更易進入中國約近400億的市場。





兩間企業合作的首個項目，將會生產Bubs 山羊奶系列。貼有中國標籤的產品，將被允許在實體店中銷售，可觸及點佔整個市場約80％。





而目前，由澳洲生製的英文標籤產品，主要通過跨境電子商務渠道和被稱為代購的經銷商銷售，接觸層只有20%。





根據與 HUG 的合作，這家中國公司將授予其國家市場監管總局 (SAMR) 批准的製造位置之一。 HUG仍需要獲得中國新國標的批准，該標準將於明年初生效。





但 Bubs 創始人兼總裁卡爾（Kristy Carr）表示，與中國公司合作將加快中國國家標準的審批程序。





她表示，中國通過監管審批通過國標的程序的過程非常快，大約三到六個月。





該公司在近年其實已嘗試過這樣的戰略，並於 2020 年 8 月與中國嬰幼兒配方奶粉巨頭Beingmate簽署了一份在中國大陸生產產品的諒解備忘錄。但隨著Beingmate領導層的變動，Bub 在同年退出了合作關係。





2008年中國的「毒奶粉」事件，導致6名嬰兒死亡，逾30 萬嬰兒受影響，大大降低中國消費者對中國食品安全標準的信心。





不少中國媽媽渴望購買澳洲品牌，但不少人渴望的不單是澳洲品牌，而是「澳洲製造」奶粉。





北京媽媽桑子涵（音譯自Sang Zihan）就曾與SBS中文表示，在2020年從代購處購買澳洲奶粉，會確保奶粉來自澳洲。





毒奶粉事件距今已近14年，未知消費者在購買配方奶粉方面取向如何，但中國消費者愛買外國貨亦是不爭的事實。





除奶粉外，紅酒品牌「奔富」亦在本年五月時宣布品牌將會推出在中國製造的「平版紅酒」。

