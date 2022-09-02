【改良風味】巴斯克焦香芝士蛋糕

由西班牙廚師在90年代發明的巴斯克焦香芝士蛋糕（Basque burnt cheesecake）近年成為新晉「網紅」，甜品愛好者一定已經試過。





於是，雪梨青年廚師Anna Ugarte-Carral改良食譜，使用藍芝士來創造新鮮口感。「我不能說這食譜是我發明的，但添加不同芝士能（令蛋糕）去到另一個級別——如果你喜歡藍芝士的話。」





這款食譜也縮減了烤焗時間，從而令蛋糕更加軟身。





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10至12人份巴斯克焦香芝士蛋糕製作步驟

材料：

忌廉芝士335克、布利芝士（brie）或卡芒貝爾芝士（camembert）170克、砂糖170克、雞蛋2隻、雞蛋黃9隻



做法：

準備一個25厘米長的蛋糕模，塗上油，鋪上牛油紙。 把忌廉芝士、布利芝士及砂糖加入攪拌機打勻，中速攪拌至順滑。 減至慢速後，加入2隻全雞蛋及9隻雞蛋黃。雞蛋和蛋黃要逐隻加入，等前一隻完全融入後才加下一隻。 將攪勻的芝士蛋漿過濾到壺中，倒進蛋糕模的牛油紙裡，放入冰箱冷藏一晚。 焗爐預熱，然後以190度焗40分鐘，你會見到有點搖晃和棕色的燒焦。 取出蛋糕放至室溫。可以現在食用，但再放回冰箱冷藏一晚以凝固，會口味更佳。 從冰箱取出後放置至少15分鐘，便可切開分食。

注：



如果攪拌機不夠大，芝士和糖可以分開幾次打勻。分開打入雞蛋，最後加在一起攪勻。 如果不夠時間冷藏一晚，2小時亦可。 最後配忌廉食用風味更佳。