【緊急警報】珀斯南部叢林大火 當局籲居民馬上疏散

當局向珀斯南部我Kwinana 和 Cockburn部分地區的居民發出叢林大火緊急警告，表示大火將對生命和房屋構成威脅。





警告範圍廣泛，北至 Gemma Road、東至 Rockingham Road、南至 Dooley Street 和西至Henderson、Hope Valley、Naval Base 和 Wattleup 部分地區。





當局表示，住在這些地區的居民正在處於危險之中，需要立即採取行動。





今次的叢林大火發生於週六早上 8 點 37 分，目前正在向西、西北方向蔓延，火勢仍未受控。







大火的源頭位於Hope Valley的Rockingham Road和Lussky Road的交叉口附近。







消防和緊急服務部呼籲住在這些地區的居民，在道路暢通的情況下，立即離開，前往安全的地方，如果無法離開，則準備留在家中避難。





目前有50多名消防員在現場撲救，當局亦已派出空中支援前往撲滅大火。





當局亦呼籲駕車人士盡量避開以下多條封閉的道路：



Hope Valley Road 和 Russell Road 之間來回線的 Rockingham Road

Russell Road 和 Rockingham Road 交匯處

Moylan Road 和 Wattleup Road 交匯處

Hope Valley Road 和 Rockingham Road 交匯處

Anketell Road 和 Rockingham Road 交匯處

Cockburn Road 和 Stuart Drive 交匯處

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