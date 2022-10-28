美國核心通脹數字升幅放緩 美股强勢反彈

要點 美國第三季國民生產總值升幅報2.6%，高於市場預期的2.4%。

美國9月份核心個人消費支出價格指數按月升0.5%，按年升5.1%。

美國9月份個人收入增幅報 0.4%，較預期高出0.1%。

美國9月份個人支出增幅報 0.3%，可支配個人收入按月增長 0.4%。

美國第三季就業成本增幅報 1.2%，按年增長報 5%。

美股周五回暖。 Credit: Thomas Sung 全周市場走勢出現動蕩，但基本向好。 Credit: Thomas Sung 上星期，寰球證券市場走勢完全受到三大因素影響；第一，周初美國市場炒作美聯儲加息力度有可能放慢，全球股市受惠； 第二，美國科技股業績報告差强人意，市場普遍回落； 第三， 美國9月份核心通脹數字升幅放緩，美股强勢回勇。總結而言，市場炒味相當濃厚。





美國三大股指



美股上周走勢基本向好，但期間科技股公佈業績差强人意，兼且對前景分別發出並不樂觀的預測，市場明顯受壓，但周五美國公佈了9月份核心通脹數字，儘管數字仍然高企，但升幅明顯放緩；與此同時美國第三季國民生產總值報升2.6%，但報告同時指出通脹壓力未減，加上企業開支正面對上升的壓力，加强了市場憧憬聯儲局有望在12月的議息會議上放慢加息的步伐，爲此緣故，波幅指數周五跌 5.99%，報 25.75點子，全周跌幅報 13.41%。





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與此同時，道指周五勁升 828.52點，升幅 2.59%，收32,861.80點， 全周錄得5.72%升幅；標普500及納指周五分別取得 2.46%及2.87%的升幅， 收 3,901.06點及11,102.45點，全周分別取得 3.95%及2.23%的升幅。





美國長短債息



美國 10 年期國債債息回升至 4厘以上，周五升幅暫時錄得1.90%的升幅，報4.014厘，全周則跌4.85%；另外，2年期國債債息回升了2.11%，暫報4.412厘，全周錄得跌幅1.58%。美債債息周五回升與剛剛公佈的第三季國民生產總值增長報2.6%有關。





美元指數



美元指數周五取得0.10%的升幅，暫報110.7 點子，全周則記錄得1%的跌幅；盡管如此，美元的走勢有回穩的趨勢，現時市場普遍預計美聯儲將在 11 月連續第四次加息 75 個基點後，便會放慢加息的步伐，但同時間，市場避險的情緒依然高漲，美元依然受到投資者的一力追捧。





期油



由於對全球經濟衰退導致石油需求減弱的擔憂繼續籠罩著市場，布蘭特及紐約期油周五暫時分別下滑了1.06%及0.99%， 暫報95.9美元及82.85美元一桶。 儘管如此，國際基準油價本周取得 2%的升幅，連升兩日。





金價



金價周五跌破1,650美元的心理關口，暫報 1,647.90美元一安士，錄得1.06%的跌幅，全周暫跌 0.68%。原因是美國國債債息回升，加上 美元走強，令到投資者遠離黃金。





亞太區市場表現



ASX200



澳洲 ASX 200 指數周五跌 0.87%，收 6,786 點，但全周仍然取得1.63%的升幅。原因有兩個，第一，中國雷厲風行的抗疫措施引起各界質疑中國經濟的復蘇動力是否能夠與世界接軌， 因而導致資源礦務股受壓； 第二，美國科技股業績報告乏善足陳，納指隔夜低收1.63%，市場氣氛低迷。但期間聯邦工黨政府公佈微型財政預算案，市場反應正面。





上證及恆指



上證綜指周五大跌 66.98點， 跌幅 2.25%，收 2,915.93點，全周跌幅多達 4.04%。此外，恆指周五回復跌勢，大跌 564.88 點， 跌幅 3.66%， 收 14,863.06 點，全周累跌 8.31%，為自2009年5月以來的新低。 市場分析整個星期，上證及恆指基本受到外國投資者的抛售影響，他們解讀20大代表大會確證習近平權力集中，對經濟發展存在一定程度的主權風險，儘管反應可能過激但亦不無道理，美國在華企業的樂觀情緒降至歷史低點；加上國内疫情復發，多個省市政府加强檢疫防控措施，妨礙了市民正常的生活與經濟發展；此外，有美國官員表示華盛頓即將推出限制對華出口芯片的措施，爲此緣故，國内及在港上市的科技股分別受到衝擊，尤其港股可謂低處未算低。





日經



日經指數周五復跌 240.04點，跌幅為 0.88%，收27,105.20點，但全周則取得 0.79%的升幅。 分析員指出日經全周走勢主要跟隨美股上上落落；其次美元儘管一度回落，但臨近周末，復見回勇，日元一度跌至一美元兌換152日元，之後政府出手干預匯市，日元跌勢暫時喘定，當地出口行業對於日元低企固然開心， 但對於非出口行業則叫苦連天； 第三，最近日本重開， 但感染數字同步回升，令到投資者感到憂慮。 與此同時，日本首相岸田文雄公佈了一項 71.6 萬億日元的經濟刺激計劃，幫助飽受物價上漲之苦的家庭和企業； 然而日本央行則堅持目前的超低利率政策以支持經濟復甦。





後市



美國道指今晨8時暫報 32,930.00點，升856點；ASX 200暫報6,868.00點，升92點，顯示市場氣氛在美股的帶動下得到改善，下周開市後， 有條件可以繼續造好。

