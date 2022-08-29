【人道放養雞】 澳洲淘汰籠養蛋 西澳10年內全面停產

重點： 西澳農業和食品廳長表示，西澳可能會在十年內停止生產籠養雞蛋

至2036年，全國將全面淘汰籠養雞蛋

西澳雞蛋行業擔心無法滿足變化下的需求

西澳農業和食品廳長麥克蒂爾南（Alannah MacTiernan）表示，她希望在未來10年內西澳不再生產籠養雞蛋，而在





2036年，全澳將全面淘汰籠養雞蛋。





已更新的澳洲家禽準則於本月較早前公佈，準則建議到 2036 年， 澳洲全國全面淘汰籠養雞蛋。





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西澳農業和食品廳長麥克蒂爾南認為，該州的雞蛋行業可以盡快停止籠養做法。





籠養雞蛋約佔西澳雞蛋總產量 36%，而6年前有關比例為 58%。





麥克蒂爾南說：「隨著各家連鎖超市引入新規例，其中一些從明年開始，另一些則在 2025 年前實施，我認為我們看到（籠養雞蛋）的淘汰速度加快。」





「到它（全面淘汰籠養雞蛋）生效時，它已經被積極討論了 17 年。」



西澳希望在10年內完全停止生產籠養蛋。 Source: AAP

雞蛋短缺引發擔憂？ 澳洲或需依賴入口

西澳廳長有關10年內停止生產籠養蛋的言論，剛巧是在市面出現雞蛋嚴重短缺的情況下作出的，有業界人士擔心，如果淘汰籠養雞蛋，他們或無法滿足市場需求。





西澳商業雞蛋生產商協會主席威爾遜（Ian Wilson）表示，他很難看到轉型帶來的任何好處。





他說：「我認為消費者會是受到最嚴重打擊的人。我們現在很難在貨架上供應足夠的雞蛋。」





「 如果逐漸淘汰籠養蛋，這將會令能夠供應給消費者的雞蛋減少。」





澳洲早前曾出現雞蛋荒，超市售賣雞蛋貨架空空如也。 Source: Supplied / ABC (Supplied: Shelley Lloyd) 威爾遜表示，過去 15 年人均雞蛋消耗量顯著增加。





他說：「一方面要迎合這種增長，一方面要試圖在失去籠養系統面令飼養雞隻空間減少的情況下，我們真的發現我們很難供應足夠的雞蛋。」





Forestdale Farm Fresh Eggs 的老闆薩卡（Joseph Sacca ）擔心澳洲需要進口雞蛋來滿足消費者的需求。





他說：「 不在籠內飼養雞隻，我們就無法生產足夠的雞蛋，這是不可能的。」



社會重視動物福利 棄籠養蛋可保聲譽

麥克蒂爾南說，若持續生產籠養雞蛋，會令家禽業面臨被社會道德批判的風險。





禽畜業會面臨生存威脅，因為社會擔心動物福利無法被保障，而放棄食用動物產品。 西澳農業和食品廳長麥克蒂爾南（Alannah MacTiernan）





「我們希望確保我們的社區有很大的信心，知道他們所購買的動物產品，是在人道飼養下生產的。」



籠養轉放養受資金及場地限制

薩卡說：「從一個系統轉換到另一個系統， 飼養一隻雞將花費至少 30 元。」





「 政府應該撥出資金，或貸款給雞蛋農民以支持轉型。」





威爾遜說，在淘汰過程中， 籠養蛋生產商沒有太多選擇。





他說：「大多數籠網箱養殖場，由於土地限制，和棚屋距離很近，不能轉換成自由放養場系統。」





「轉換需要花費大量資金並且需要大量時間。」





廳長麥克蒂爾南示，州政府將與該行業合作逐步淘汰籠養蛋。







