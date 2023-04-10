寵物食品原來「無王管」？專家：買之前應先諮詢獸醫

很多人可能不知道，澳洲對寵物食品其實沒有任何監管，因此生產商有可能在其標籤、配料、生產工序等方面造假，在宣傳廣告上進行任何推廣而不受限制。
澳洲寵物食品行業協會（PFIAA）行政總監Carolyn Macgill表示，缺乏監管令生產商沒有義務去遵守行業標準。雖然一些大企業會就其產品的健康營養情況提供科學證據和研究，但並非所有品牌都主動這樣做。
她呼籲當局採取措施，也建議養寵物的人士，在購買寵物食品之前，先帶毛孩去本地獸醫診所尋求建議。
「我們去超市隨便買些食物就以為可以......（但）貓狗和其他動物都有不同的營養需求，要確保符合牠們的生命階段和活動水平。因為一些動物會更活潑，我們要防止過度進食引發的健康問題。」
復活節假期後，可能會有朱古力蛋、十字包等零食剩餘，澳洲愛護動物協會（RSPCA）提醒不要用來餵寵物，並建議主人平日留意這些：
- 如將有客人到訪，在他們來之前放狗；
- 為寵物劃出一個「安全區」給牠們放鬆；
- 確保對寵物有害的食品和飲品不會被觸碰；
- 及時發現寵物的不良情緒並介入；
- 了解本地獸醫的上班時間。
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