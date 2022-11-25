【驅逐出境】中國影星吳亦凡強姦淫亂罪成重囚13年

北京市朝陽區人民法院一審公開作出宣判，被告吳亦凡涉嫌強姦、聚眾淫亂的案件罪成，判處他11年6個月的有期徒刑，附加驅逐出境，另外的聚眾淫亂罪，判處他1年10個月有期徒刑，合共13年有期徒刑，附加驅逐出境。





北京市稅務局指吳亦凡，在2019年至2020年期間涉嫌偷逃稅，法院一併作出宣判，追繳吳亦凡合共6億元人民幣罰款。



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北京法院網在官方微博發佈消息指，經審理查明，被告吳亦凡於2020年11月至12月間，在其住所先後趁3名女性醉酒後不知反抗或不能反抗之機，強行與她們發生性行為。





而在2018年7月1日，吳亦凡在他的住所，聯同其他人，組織另外2名女性酒後進行淫亂活動。





北京朝陽區人民法院認為，吳亦凡的行為已構成強姦罪、聚眾淫亂罪，應依法並罰。





根據吳亦凡犯罪的事實、犯罪的性質、情節和危害後果，法庭遂作出上述判決。





吳亦凡本身擁有加拿大籍，報道指，加拿大駐華大使館官員亦有到法院旁聽宣判。



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另外，北京市稅務局指，經過深入調查，指吳亦凡在2019年至2020年期間，採取虛構業務轉換收入性質虛假申報、通過境內外多個關聯企業，隱匿個人收入等方式偷逃稅款0.95億元，其他少繳稅款0.84億元。





北京市稅務局第二稽查局，依據相關法律法規規定，向他追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計6.00億元。



