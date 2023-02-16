泰國少年被困洞穴事件 17歲隊長獲獎學金赴英追夢不幸離世

Key Points 2018年在泰國因暴雨被困洞穴後獲救的12名少年當中一人死亡，終年17歲。

Duangpetch Promthep，他更為人熟悉的名字是 Dom，是泰國少年野豬足球隊隊長。

目前仍不清楚17 歲隊長的確切死因。

2018 年，在泰國因暴雨被困洞穴兩個多星期後奇蹟獲救的12名少年足球隊成員之一，隊長在英國的足球學校就讀期間死亡，終年17歲。





野豬足球隊隊長Duangpetch Promthep，他更為人熟悉的名字是 Dom。由於洞穴被困事件營救過程困難，連國際潛水員和泰國海軍海豹突擊隊當時亦看似沒法拯救這隊少年，因而引起全球廣泛關注。





目前仍不清楚17 歲隊長的確切死因。





周三（2月15日），一位在泰國北部清萊省的佛教僧侶老師在社交媒體上公佈了這個消息。





「Duangpetch Promthep 已去了另一個世界」，僧侶Supatpong Methigo 在社交媒體Facebook 上發文。





「我希望他投胎重生，再次成為我的學生。」



路透社無法即時確認事件，僧侶Supatpong 表示他是從 17 歲隊長的祖母那裡得知的，祖母說他在英國發生了意外。





前泰國國家隊隊長兼教練 Kiatisuk Senamuang 的基金會，是幫助 Promthep（Dom）獲得萊斯特郡的布魯克豪斯足球學院（Brooke House College Football Academy）獎學金的基金會，他形容Promthep是一個彬彬有禮、善良的年輕紳士，他的夢想為自己的國家效力。





「我想看到他的夢想實現……但現在 Dom 就好好休息吧」，他在社交媒體 Instagram 上發文。





2018 年 6 月，12名年約11至16 歲的少年足球隊成員和 25 歲的助理教練一同到「睡美人洞」探險，一小時後洞內突遭暴雨灌入，一行人被困於洞穴內。



八名澳洲潛水專家參與救援行動，拯救被困洞內的少年和足球教練。 Source: Twitter / Twitter @JulieBishopMP 被困九天後，他們在距離主洞穴入口四公里的一個被水淹沒的洞穴裡被發現。





被發現六天後，當局展開一次史無前例的救援行動，行動期間一名退休泰國潛水員不幸死亡。





少年足球隊被成功獲救後，獲邀到英國觀看一場曼聯足球比賽，他們的故事被寫成書籍，亦成為紀錄片和電影的主題，最近在串流平台 Netflix亦播出劇集《泰國洞穴救援》（Thai Cave Rescue）。





