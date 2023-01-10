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天主教樞機主教佩爾離世 享年81歲

天主教樞機主教佩爾 (George Pell) 在意大利羅馬因髖關節置換手術引發併發症離世，享年 81 歲。

George Pell standing just behind two police officers

天主教樞機主教佩爾為前梵蒂岡財務主管，直至 2017 年返回澳洲接受有關被指涉嫌觸犯兒童性侵罪行的審訊。 Source: AP / Andy Brownbill

澳聯社證實，前墨爾本天主教總教區主教佩爾樞機星期二 (1 月 10 日) 晚上在羅馬梵蒂岡離世，享年 81 歲。

他自 2014 年起擔任梵蒂岡聖座經濟秘書處處長，直至 2017 年返回澳洲，接受涉嫌觸犯兒童性侵罪行的審訊。

他涉嫌在 1996 年擔任墨爾本總主教期間，在聖巴德利爵主教座堂 (St Patrick's Cathedral) 的祭衣房
猥褻侵犯兩名青少年聖詠團成員
，於 2018 年被法院裁定罪名成立，及後被判監六年。

他一直堅稱無辜，並在 2020 年被澳洲最高法院
一致裁定撤銷定罪


墨爾本總教區主教科門索利 (Peter Andrew Comensoli) 表示，佩爾樞機因「髖關節置換手術後出現的心臟併發症」離世。

他說：「佩爾樞機是一個在澳洲及國際上非常重要及具影響力的教會領袖，堅定致力執行其使徒工作。」

「在這個時刻，讓我們向佩爾樞機全心全意相信並追隨的主耶穌基督祈禱，祈求他能獲享永生。」

「我們亦為他的家人祈求安慰及慰問，特別是他唯一仍然在世的胞兄弟 David。」

佩爾樞機在 1941 年 6 月於維州內陸城鎮巴拉瑞特 (Ballarat) 出生，父親曾在第二次世界大戰期間於國防軍服役。

他在 1966 年晉鐸成為神父，其後於 1987 年晉牧並曾擔任墨爾本及雪梨天主教總教區的總主教，並於 2003 年獲時任教宗若望保祿二世擢升為樞機。

本文持續更新。
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Published 11 January 2023 at 10:40am, updated 7 minutes ago at 11:46am
By Winmas Yu
Source: AAP, SBS
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