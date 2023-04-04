【我架車見到鬼】清明前夕：汽車雷達在墓地「探測到人」

清明節前，中國一名男子到墓地祭奠祖先。儘管墓園內並幾乎沒有其他人，但汽車雷達系統卻探測到附近有許多人。





這段在 3 月 28 日 (星期二) 在遼寧省瀋陽市拍攝到的片段顯示，一輛理想 L9 (Li Auto L9) 的屏幕顯示，有幾個人在車輛周圍行走、騎單車，儘管當時「肉眼所見」並沒有任何人在眼前。





據這位車主說，車輛的顯示器最初顯示有影子在移動，引起了他的好奇心。然後他決定啟動中央控制雷達。驚訝的是，屏幕上顯示有幾個人在他的車輛周圍走動、騎車。





車主向汽車生產商的技術部門報告事件，對方表示需要調查相關數據。





3 月 29 日 (星期三)，製造商理想汽車的一名代表作出回應，將該事件歸咎於傳感和識別系統偏差。





他們對因此造成的任何不便向車主表示歉意，並承諾今後將改善演算法，加強汽車雷達的識別能力。





該代表亦解釋指，該輛汽車的雷達技術是基於激光雷達和視覺攝錄機的結合，受限於目前市場上的傳感器識別能力，在某些情況下可能會造成顯示異常。





他們正計劃，在未來透過改善 OTA 演算法來提高雷達的識別能力。





