【洗錢風波】皇冠賭場設上限 最多賭$1000

澳洲的賭場近年來因為種種涉嫌「洗錢」的不法行為受到政府監管。新州The Star 星億賭場亦因涉及洗錢、詐騙和有組織犯罪的指控，被指「不適合」繼續被允許從事博彩業務。





維州Crown皇冠賭場亦陷入類似風波，涉觸犯洗錢反恐融資罪行受查。





早在上月，維州亦建議實行新的立法，為現金賭博設定24小時1000 元的上限，以打撃「洗錢」情況。新法周二（9月20日）下午，在維州議會通過，必規定該項新例必須在明年前實施。皇冠賭場內的2600 部的老虎機及不同的賭博機器亦包括在內。





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在新例下，亦要求顧客使用賭場發行的卡，及在賭博或獲得嬴取超過1000元的獎金時提供身份證明。





另外，《2022年賭場立法修正案（皇家委員會實施和其他事項）》的全部變化必須在2025年12月之前在賭場引入，以允許開發目前不存在的技術。





前聯邦法院法官芬克爾斯坦（Ray Finkelstein）在皇家委員會的調查中表示：「有些人非常冷漠，很難想像這是一間著名的公司。」





芬克爾斯坦認為，皇冠（Crown）不適合在墨爾本持有賭場許可證，但由於立即關閉會對維州經濟和成千上萬的工人造成嚴重傷害，因此給了皇冠兩年時間進行改革。





如果在明年皇冠仍未能證明其「非法、不誠實、不道德及剝削性」的行為己不再存在，墨爾本賭場的許可證將在明年被自動剝奪。





綠黨表示，雖然未能成功推動此項立法在全州實行，但周二通過的立法是重要的第一步。





綠黨領導人拉特南（Samantha Ratnam）表示，皇冠僅佔維州一成的老虎機總數。





她認為：如果維州工黨政府認真對待將賭博傷害最小化的問題，應在各地引入這項法規，而非單單皇冠賭場。





維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，儘管未能在全州範圍內這樣做，但政府顯然支持減少賭徒的損失及回應早前作出的承諾。





安德魯斯周二表示：「對於某些人來說，這些機器很危險，他們一直關注他們並試圖提供支持，這是一個應對非常嚴重問題的監管框架。」

