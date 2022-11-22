華人服務社舉辦多元文化嘉年華 響應國際殘障者日呼籲社會關注

目前，在全世界70億人口中，其中就有10億以上的人，有某種形式的殘疾，相當於每7人中就有1位是殘疾者。這無疑是一個十分龐大的弱勢群體，澳洲政府一向重視和關注這個群體，而華人服務社的殘障服務中心也一直致力於這項服務。





該社即將舉辦一項大型的“多元文化嘉年華”活動，以提高社會及社區關注殘障人士及照顧者的福利，促進非英語背景的殘疾群體與社區之間的相互理解和包容。





活動將於本周五上午在好市圍娛樂中心舉行，當天獲邀出席的嘉賓包括：新州反對黨領袖柯民思（Chris Minns）、新州多元文化廳影子廳長Steve Kamper、佐治河市議員劉娜心及王斌等，還有多名當地政府的官員。





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活動將舉辦各類的資訊攤位，包括多元文化攤位和藝術畫廊角，展示傳統服飾和游戲、特色點心、韓國書法和繪畫等藝術品，並安排了多元文化的文藝表演。





主辦機構表示，嘉年華分為舞台表演和攤位活動兩個環節。





舞台表演以多元文化表演為主，展現來自東亞地區的文化特色和傳統，同時，也將為殘疾人士搭建一個表演平台，讓他們發揮才藝。





該嘉年華活動獲新州多元文化事務廳的資助，並得到了喬治河市政府的支持。





誠摯邀請讀者和市民前往參加這特別活動。詳情如下：







日期：2022 年 11 月 25 日，星期五



時間：上午 10:30 - 下午 1:30（舞台表演於中午12:00 結束）



地點：好事圍娛樂中心 Marana Auditorium, 16 MacMahon Street, Hurstville NSW



費用：全免





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