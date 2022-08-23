【慶中秋】華人服務社舉辦 中秋節徵文比賽

自該社發起舉行「中秋節徵稿比賽」以來，除了有來自悉尼各個地區的讀者紛紛投稿之外，還收到了來自墨爾本讀者的查詢，表示希望也能够參加這項有意義的比賽。





該社表示，從已經收到的參賽作品來看，有各個不同年齡層次的讀者參與，作品的形式也呈多樣性；但主題卻十分鮮明，都是透過作品來表達各自心中的思鄉之情。





正如古詩所云： “每逢佳節倍思親”。這也是所有海外遊子的共同心聲。





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華人服務社(CASS)希望這次的「中秋節徵稿比賽」，藉着中華民族的這個傳統節日，為海外的遊子們搭建起一個思念平台，在與家人共聚，“舉杯邀明月”的特别時刻，儘訴心中的親情和故鄉情懷。





你想念家鄉嗎？你惦記着遠在故國的親朋好友嗎？華人服務社的徵稿比賽本月底即將截止，請勿錯過。期待着你的參與，歡迎大家儘快遞交作品！



一，比賽主題：

《仰望中秋月• 輕訴心中情》



二，徵稿包括：

1，可以用中文、英文、越文和韓文撰寫的文章，字數上限為2000字。





2，繪畫，不限畫種，鉛筆畫，水彩畫，水墨畫都歡迎。





3，小視頻（30秒120秒之内）



三，投稿分爲：

1，少年組（5至14歲）





2，青年組（15至22歲）





3，成年組（23歲以上）





每人可提交作品一篇（件），投稿日期從即日起至8月31日下午5點止。





查詢請致電0438546353。





**SBS 中文廣東話組只分享有關比賽內容，並不負責其他部分。





華人服務社中秋節徵稿比賽 Credit: CASS 瀏覽更多最新時事資訊，請登上



