華人服務社頤養院萬聖節創意活動：盡顯才華促進社交互動

這些活動融合了創造力、社交互動和代際聯繫，給入住頤養院的長者們，在萬聖節期間的生活增添了色彩。在兩周的時間裡，頤養院舉辦了多個萬聖節主題活動包括：南瓜插花、創意工藝品製作、南瓜畫、一對一房間參觀和搞怪裝扮玩遊戲等。





長者們用澳洲本土的花卉和樹葉來製作南瓜插花，揭開了萬聖節一系列活動的序幕。這項活動讓他們去探索、觸摸和感受本土植物的氣味，同時享受佈置過程的樂趣。





長者們還親手製作了許多創意手工，包括各種萬聖節裝飾品，如燈籠、紙杯、海報和南瓜稻草人等，增添了濃濃的萬聖節氣氛，也讓他們在製作這些裝飾品的過程中找到樂趣。





頤養院還準備了大南瓜和橘子給長者們繪畫，他們手中拿著彩筆、盡情發揮自己的創意，畫上自己喜歡的臉譜，藉此來喚起他們的兒時回憶。





而一對一的房間互訪，則為長者們帶來了意外的驚喜。他們彼此交換自己所彩繪的橘子，作為萬聖節之夜的特別禮物。驚喜的相互拜訪，不但增進長者間的友誼，更讓大家感受到彼此間的溫暖問候，讓這個萬聖節之夜變得格外特別。





而最為感人的是萌娃與長者們一起過萬聖節的活動。萬聖節當天，華人服務社墾思早教中心的孩子們，還去到了毗鄰的高齡頤養院與長者一同歡度萬聖節。



華人服務社墾思早教中心的孩子與高齡頤養院的住院長者，一同參與萬聖節活動。 Source: Supplied / CASS 當孩子們身穿各種可愛的應節裝扮敲開高齡頤養院的大門時，長者的嘴角也流露出滿滿的笑意，孩子們也雀躍地和長者們打招呼。花園內也早已裝飾了南瓜、氣球、蜘蛛網等各種搞怪飾品，讓孩子們十分興奮。





頤養院還為這些小客人們準備了豐富的活動，讓長者和幼兒齊心協力，大手牽著小手，一同尋找花園裡隱藏的南瓜和獎品，一次次的驚喜，一張張的笑臉，歡笑聲不絕於耳。





充滿活力的孩子們、滿眼慈愛的長者們，在一場酷炫的萬聖節趣味遊戲中開心互動，留下了一段長幼同樂的珍貴回憶。



