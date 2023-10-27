國際名廚甄文達應邀訪雪梨 澳洲食材鍾情「大型河魚」

其實是『做戲咁做』，很多師傅都可以做到我做的，可能做得更好，只不過我在現場與觀眾溝通。 甄文達

甄文達接受SBS中文採訪時，描述前一日在雪梨其中華人聚居區的烹飪示範，將水果蔬菜切得幼細做沙律，顯示刀法的情景。





74歲的甄文達因為在八、九十年代憑飲食節目《甄能煮》Yan Can Cook（香港稱為「 食得是福」）蜚聲國際。





他日前到訪雪梨，並在華人聚居地區Chatswood的商場進行烹飪示範，吸引大批觀眾。



Jasmine從小就與母親一起看甄文達的烹飪電視節目。 其中來自新加坡的Jasmine更向SBS中文表示，從小就一直看甄文達的節目。「五、六歲開始 就一直有看他（的節目） 從我很小的時候開始 和媽媽一起收看 ，所以我們都是甄師傅的忠實粉絲 。」





從香港移居澳洲26年的劉先生說，今次見到甄文達非常開心，以前在香港有看他主持的電視節目。「今次品嚐他（在烹飪示範）的魚，很好味…回家會改良自己的烹飪…很欣賞他的風趣。」



香港移民劉先生看過烹飪示範後，表示會改良自己的煮食配搭。 甄文達接受訪問時，解釋他示範的兩道菜，主要是健康及利用澳洲的時令食材。





「現代年輕人注重健康，所以（烹飪示範）用時令水果做沙律，藍莓、蜜瓜…放很少糖，全部甜味來自蔬果。」





至於另一道菜清蒸魚，就放了很多香料，紅蔥、辣椒、蒜等。甄文達解釋，因為雪梨以至澳洲也有來自馬來西亞、新加坡、泰國等地的移民，所以加入東南亞口味。





在訪問中，甄文達大讚澳洲的海鮮，當日訪問前，他為新州旅遊局到雪梨魚市場（Fish Market）拍攝宣傳。





「見到了一些皇帝蟹、有不同的龍蝦 …這些龍蝦的口感 ，肉質是完全不同的…在美國沒有的。」



甄文達示範 如果要選澳洲一種地道食材，會選甚麼呢？





甄文達沒有挑選澳洲最有名的龍蝦、皇帝蟹及鮑魚。而是鍾情澳洲原住民稱為barramundi，意思為「大型河魚」，華人叫「盲鰽」。





「這裡鹹淡水的barramundi（盲鰽 ），魚又鮮甜，又少骨，然後肉質又好，如果有機會，我希望每餐都有機會吃這種魚。」





甄文達今次應美國駐澳洲領事館邀請 ，到雪梨介紹一下，澳洲亞裔社區的飲食文化 ，並到本台SBS拍攝飲食節目。





對於自己的成功，甄文達認為，當年做的飲食節目，是從未有過，所以「飲頭啖湯」，另外也由於自己「為食」。





「你要喜歡自己做的東西 ，要有激情，愛你所做的，加上我是一個好『為食』的人，美食是應該與別人分享的…只是自己吃 『獨食難肥』。」





對於工作的熱愛，也造就甄文達在節目中的風趣。他說其實他平日在家較少說話。





「只是工作時會多說話，同時多以『即興』…因為如果每次也要背劇本 ，出來的效果便不自然 ，最緊要敬業樂業…便會愈做愈開心，感情及靈感自然地會出來。」



甄文達與觀眾互動。 甄文達當年從香港到美國加州大學修讀食品加工及營養，也有助他之後在電視節目的工作。





「因為讀大學時沒有錢，是留學生，學費貴，於是教（洋人）煮菜，要講，講得多，就熟能生巧。」





他表示，最近捐了超過4,000本廚藝及中菜及亞洲菜式的藏書予加州大學圖書館，並會數碼化，未來數年所有廚藝學校學生及研究學者都可以瀏覽，他並建議所有廚師及廚藝學校參與捐贈，有望成為全世界最大烹飪及資料藏書。





而對於有意開設唐餐館的華人，甄文達認為可以考慮先做「雲廚房」。





「只需要租一個較小的地方 ，只製作3至5款招牌菜色…第一、不需要聘請太多員工 ，以及工作地方是租用的 ，不需要花費去投資在裝修上…所以其實我覺得最重要是，要隨機應變 。」





甄文達今次到雪梨，也到卡市（Cabramatta）、Burwood等地區，品嚐越南等不同地區的菜式，並與本地廚師及飲食界人士交流。





「因為澳洲比較鄰近香港、新加坡及馬來西亞，好多大廚（資深廚師）都移民到澳洲，因為很多移民的廚師，除了找一份工，他們都是為了下一代，移民都是為將來作打算。」





甄文達認為，如果在澳洲有意學習中菜廚藝，不妨到餐館找份工作，像他一樣「紅褲子」出身，一步一步成為職業廚師。



食物是一種世界性的語言...覺得自己是美食文化大使，通過美食，烹飪，將全世界人拉近。 甄文達