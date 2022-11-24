三大因素夾擊 移民中文老師在澳洲如何突圍？

澳洲擁抱世界各地的移民，每年有不少移民搬到澳洲，成為澳洲的新一份子。







遠離故土，但對故土的語言、文化、傳統等難以割捨，也正是這些紐帶，讓澳洲擁抱多元文化。









社區語言學校是寄託這種情懷和冀望的空間。









在澳洲，社區語言學校從最早於1859年建立，數量和學生人數不斷增長，然而高需求的背後暗流湧動，包括師資短缺。









在全澳社區語言學校中，據估計有10萬名學生和7000名老師。由於海外資質認可問題、語言和文化壁壘、生活壓力等等原因，許多移民老師未能繼續教學生涯。









專家學者認為這些人才未能充分使用是社會的一大損失。





學者：社區語言學校師資短缺源於對海外教師的依賴

周末，中文老師到中文學校授課，華人家庭將孩子送到中文學校是常見活動之一。









發展和挑戰往往並肩同行。澳洲公立學校的師資短缺一直為各界關注，而在社區語言學校，這一問題同樣尖銳。









在接受SBS普通話採訪時，雪梨大學教授、雪梨社區語言教育學院（Sydney Institute for Community Languages Education）負責人柯魯克申克（Ken Cruickshank）表示，師資短缺情況不僅在中文學校存在，在其它族裔社區同樣發生。





他介紹：「新州有3.7萬名學生在社區語言學校學習……有62種語言，這是一個非常非常大的語言教育部門。」









據新州教育部信息，每週課外時間有3000多名老師在新州社區語言學校授課；社區語言學校由政府撥款支持，但由家長和社區領導者運營。









柯魯克申克分析：「社區語言學校的師資短缺，因為經常依賴來自海外的教師。」









他提到，一些海外老師來澳之後，到社區語言學校教學通常屬臨時選擇，在華人社區或其他族裔社區都是如此。





有96%的中文教師是在海外出生的，她們會到社區語言學校教學，但是有的人當找到工作或有其它事情要做時，就會離開（語言學校）。

他指：「通常一些30多歲、40多歲的女性當孩子開始上學時，她們到語言學校教書，但後來繼續深造或工作，就離開了。」









「年輕人他們有生活壓力，這關乎收入和工作，他們傾向於繼續前進。」









如柯魯克申克所介紹：「社區語言學校老師通常在周六或周日上課，每周2小時，當中很多是志願工作者。」









「他們很努力工作，希望語言學校繼續運作。一些人已經做了20、30年。」









在社區語言學校中，還有另一些老師50多歲、60多歲，有的已是祖父母，他們是志願教，喜歡教，並且一直在教。









但是，他們退休之後呢，當隊伍老齡化碰上社區高需求的時候呢？









柯魯克申克認為需要更好地制定繼任計劃，保持社區師資的可持續性。





「我無法理解為何這些技能被忽視了」

2021年8月，雪梨大學雪梨社區語言教育學院發布了一份報告《The Skills in Question》，剖析了新州社區語言學校教師專業學習的優勢和需求。









這份報告對新州社區語言學校逾30%的志願者老師在線調查，發現89%為女性；59.5%在澳居住超過10年（59.5%）；絕大多數（87%）擁有高等教育學歷；總體而言79%希望在澳獲得執教認證，希臘語老師這一願望比例最高、為100%，印度語老師的比例為92.9%、阿拉伯語老師為89.1%和中文老師為87.4%。









這些社區語言教師來澳之前，絕大多數擁有高學歷、任教資質和經驗，對教學事業有抱負和熱情，來澳之後希望能夠繼續在教學領域前行，但“這對他們來說非常困難”。









相當大的比例（44.3%）原來就擁有教育資質，但是最終只有4%成功（重新）進入澳洲的教育行業。









柯魯克申克說：「在（社區語言）學校志願任教的近1000名中文老師當中，約有800人想在澳大利亞成為教師，但只有約20人做到了。」









「在這1000名教師中，有500多人在中國曾是教師，他們中大約有450人在中國獲得教師培訓。」









在他看來，在海外接受過教育培訓的教師未有充分發揮作用，的教师未有充分发挥作用——不僅僅是在社區語言學校，而且是在教育系統裡——對社會和個人發展來說都是很大的損失。









「即使是在財務上，他們也有多年的培訓和經驗。我無法理解為何這些技能被忽視了。國家能得到這些教師真是幸運之事。」





“我们现在需要为他们提供途径”

2021年12月， 悉尼大学悉尼社区语言教育学院、西悉尼大学和澳大利亚天主教大学举办研讨会探讨社区语言教师的机遇和挑战，探讨如何帮助这些多元文化背景老师进入新州小学和中学。









在这些专家学者看来，教育领域面临的挑战之一是如何“确保教师队伍的多样性同样反映了学生的多样性”。





即使學生是（移民）第二代、第三代和第四代澳大利亞人，他們仍然想學習自己的語言，因為語言是他們的身份，這關於身份認同。

柯魯克申克表示：”我們發現，社區裡的中文學校非常致力於中文教育。“









如果這些海外移民老師能夠得到更好支持和發展，無論對社區學校或者本地學校來說，「都大有裨益。 」









而且當這些老師獲得本地執教資質，不僅可以教授語言，還可以在其它科目的教學上發揮所長。









他說：「我們現在需要為他們提供途徑。」









獲得澳洲本地資質認證，對社區語言老師的職業銜接而言無疑是重要的一環。





在談到新州中文教師師資時，紐修威中文教育理事會（（Chinese Language Education Council Of NSW）主席劉朱瑞貞此前接受SBS普通話採訪時表示，在新州，一些中文教育機構包括該理事會的中文學校受到政府的資助和，並接受監管，這對老師的教育水平和教育資質均有要求。









劉朱瑞貞說：「如我們學校里許多老師是在大學裡學習教育專業的」。





但並不是說會說中文就能來當中文老師，還是必須具備一定水平和經驗，比如要有管理學生的經驗和教學方法。

她提到，一些老師原在中國學習中文，但其教學資質在澳未獲得認可，因此也許要努力多年，才能獲得相應的教學資格。









如果沒有這類教學資格的話，「我們的學校不會聘請他們，」她說。





考慮從本地人才入手

面對種種實際的問題，柯魯克申克教授認為，解決社區語言學校師資短缺的問題還可從本地人才入手，這是未來的希望。









我們需要研究如何讓澳洲本地出生的學生（畢業後）到學校去教學。









「我們需要看的是，有這麼多孩子通過社區語言學校學習中文和其它語言，參加高考語言科目。為什麼我們不能考慮鼓勵他們去當老師？一些中學生和20多歲的大學生有很好的中文和其他語言能力。」









他對本地學生的跨語言和文化的能力抱有信心。









「我見過在澳洲出生的學生，他們的中文口語和寫作都很好，這取決於所接受的中文教育和動力。通常他們對文化也有很好的理解，因為在家庭文化薰陶下長大，很多學生的家長帶他們回中國。」他說。









他提到，許多本地學生「會在中國呆上一段時間，會以這種方式學習。如果他們有動力和興趣，對語言和文化也會非常了解。」





教學在我心中

那麼，如果語言、文化、資質和技能各方面都游刃有餘，留在社區語言學校是否仍是一些老師的職業選擇？社區語言學校通常在周末授課，教學很多時屬於志願工作。情懷與夢想、生存和發展都需要綜合考慮。









柯魯克申克認為很多人仍然會在社區語言學校教學，因為「他們的承諾……他們是為社會去做的。」









當我和教師交談時，他們告訴我‘教學在我心中’，這是真的，他提到，當有的老師後來進到學校工作時，甚至是全職工作時，往往還繼續在社區語言學校做志願工作。









┌他們可能沒有得到多少錢（報銷）。對他們來說，這也可能很困難，但他們堅持下去，因為他們意識到這項工作有多麼重要」他提到，「他們也會幫助其他教師，他們會幫助那些來教學的家長、提供良好的教學技能。我認為，如果社區語言學校能夠付給他們更多的錢，這是件好事。」









他認為，應給社區語言老師更多的回報（reimbursement），雖然老師主要是志願去教學，「我認為應該為志願者教師提供每小時至少30澳元的報銷」。









談到社區語言學校給老師提供的回報，柯魯克申克說：「許多學校給老師報銷費用，大約有20%的學校不給報銷，但在中文學校裡，有時教師會得到每小時10澳元到50澳元的報酬。」





「好的老師能夠適應」

「我們真的需要他們進入主流學校系統，因為我們師資短缺，問題是沒有足夠的雙語和跨文化老師，」柯魯克申克表示。









「無論是中文老師還是其它語言學校的老師，他們是一筆財富。學校如果擁有這些老師將會很棒。」









鑑於海外教師進入教學系統面臨的障礙，柯魯克申克認為「好的老師能夠適應」，應為這些這些海外老師開闢多項途徑進行培訓，讓他們學好英語、掌握相關技能，進而在教學路上前行，這些培訓和課程已經在雪梨大學和西雪梨大學開展。









此前在接受SBS中文采訪時，新州立法會議員法羅（Scott Farlow）提到：「新州中文學校是一個關鍵部分，能夠確保人們保持他們的文化聯繫」。









新州教育部表示，新州社區語言學校項目有助於建立強大的社區，有助於在澳洲建立對不同文化的尊重。







