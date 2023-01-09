2星期5名兒童受傷 昆州著名島嶼有危險生物?

事發時，這名女孩在島上一條受歡迎小溪附近的海域游泳時，其下背部和腿部被水母蜇傷。





大約在周六下午 6 點 30 分，RACQ LifeFlight 的救援直升機降落在島西面的海灘去運送受傷的女孩，女孩父母已在蜇傷處塗了醋和水。





直升機將女孩送往Hervey Bay醫院接受治療，女孩情況穩定。





該名女孩是在是次學校假期期間，第5名疑因被水母蜇傷，而要以直升機送往醫院的孩子，另有三名年輕女孩同因被水母蜇傷，而在去年12月27日住院。





這三人包括兩姐妹，年齡分別為5歲和9歲，她們被蜇時正在島西面的一條小溪裡玩耍。





他們亦被空運到 Hervey Bay醫院，情況穩定，而意外發生前一小時，第三名女孩在同一條小溪中被Irukandji水母蜇傷胸部。





去年12月28日，一名男孩在小溪里游泳時腿部被蜇傷。





男孩由LifeFlight 救援直升機送往Hervey Bay醫院，情況穩定。





Irukandji 水母是一種體積小、毒性極強的箱形水母，直徑約兩厘米，在水中很難被發現。





如被蜇傷，症狀包括肌肉、胸部和腹部劇痛、噁心、嘔吐和呼吸困難。





在周日早上 7 點 45 分左右，因在 Dilli 村附近發生車輛翻車事故，另有4人從 島上被送往醫院，其中一人是由救援直升機運送。

