2星期5名兒童受傷 昆州著名島嶼有危險生物?

一名女小學生在昆州弗雷沙島（Fraser Island ） 成為在過去2周內，第5名由飛機從島上送往醫院的兒童。

Fraser Island

昆州弗雷沙島（Fraser Island ） 在過去2周內，有5名兒童要由飛機從島上送往醫院。 Credit: Wikipedia

事發時，這名女孩在島上一條受歡迎小溪附近的海域游泳時，其下背部和腿部被水母蜇傷。

大約在周六下午 6 點 30 分，RACQ LifeFlight 的救援直升機降落在島西面的海灘去運送受傷的女孩，女孩父母已在蜇傷處塗了醋和水。

直升機將女孩送往Hervey Bay醫院接受治療，女孩情況穩定。

該名女孩是在是次學校假期期間，第5名疑因被水母蜇傷，而要以直升機送往醫院的孩子，另有三名年輕女孩同因被水母蜇傷，而在去年12月27日住院。

這三人包括兩姐妹，年齡分別為5歲和9歲，她們被蜇時正在島西面的一條小溪裡玩耍。

他們亦被空運到 Hervey Bay醫院，情況穩定，而意外發生前一小時，第三名女孩在同一條小溪中被Irukandji水母蜇傷胸部。

去年12月28日，一名男孩在小溪里游泳時腿部被蜇傷。

男孩由LifeFlight 救援直升機送往Hervey Bay醫院，情況穩定。

Irukandji 水母是一種體積小、毒性極強的箱形水母，直徑約兩厘米，在水中很難被發現。

如被蜇傷，症狀包括肌肉、胸部和腹部劇痛、噁心、嘔吐和呼吸困難。

在周日早上 7 點 45 分左右，因在 Dilli 村附近發生車輛翻車事故，另有4人從 島上被送往醫院，其中一人是由救援直升機運送。
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Published 9 January 2023 at 2:48pm, updated 4 hours ago at 2:51pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS