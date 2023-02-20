【不求人】自己語言自己撐：在澳港媽自發廣東話「講故仔」群組

在墨爾本的東北區 Templestowe Lower，星期二早上八時許，幾位「童您講故仔」(CantoBee) 的義工，已經忙於在借出場地的咖啡室，準備當日的廣東話講故事聚會。九時半，家長們帶著小朋友到來，有牙牙學語的幼兒，還有理解力更高一點的幼稚園學生。他們同樣聽故仔聽得入神。



「童您講故仔」每月有好幾次聚會，義工們更精心製作繪本講故事。 講故事的義工，親手製作了一本故事繪本，以廣東話跟孩子們說：「小朋友，點解獅子唔係十二生肖嘅動物呢，因為獅子好兇惡架，吼~~~~」，這時小朋友也跟著: 「吼~~~」，家長們都笑起來。





這或許就是說故事的魅力，在場孩子都投入故事的情節，即使不太懂說話的幼兒，也跟隨著義工模仿獅子吼叫。



義工自家制繪本。 「童您講故仔」發起人 Sonia Ho 與 Tiffany Ip 成立此群組的其中一個原因是，她們相信，小朋友的腦袋就像海綿一樣吸收新事物，如果能在孩子年幼時，造就講廣東話的學習環境，長大後就更容易學習中文和了解香港。更重要的是，孩子可以保持和祖父母輩的聯繫——達致「溝通無障礙」。



「童您講故仔」發起人 Sonia Ho (左) 及 Tiffany Ip (右)。

為孩子提供廣東話學習機會

Sonia 把構思在社交平台分享： 「這裡都有很多講廣東話的家長，都想有一個 story time，用廣東話同小朋友讀故事書。我亦有不少中文故事書，我想: 『不如當是 playdate，邀請更多家長參加以廣東話講故事的聚會』。我將這個概念放上面書 (Facebook)，意想不到很多人有興趣。 」





Sonia 是全職媽媽，從香港來墨爾本定居十多年。她留意到圖書館的講故事聚會，會有希臘語和普通話等語言，但就沒有廣東話，於是決定「不求人，自己嚟」，更加「益街坊，唔收錢講故」。





「起碼小朋友識聽識講廣東話，希望我們可以帶一個興趣給小朋友。小朋友的腦袋是很厲害的，就像海綿一樣，我們就趁住他們年紀尚小，多聽多講廣東話。當有一日如果他們愛上香港一些偶像，希望可以學唱一首歌，好想識歌詞，他們便會學中文。」



睇龍珠學廣東話

另一位發起人 Tiffany Ip 說: 「我老公三歲就來到澳洲，佢好鍾意睇 (卡通片)『龍珠』、鍾意聽李克勤唱歌，就係咁樣學中文。」



Tiffany 自小移民澳洲，但在家仍保持講廣東話。 Tiffany 說，這個講故事組群其中一個特點是，組織者、義工和參與家長，並不是清一色剛從香港來澳定居的港人，不少是在澳洲長大而且非常熱心推動廣東話文化的。 Tiffany 也是從小與家人移民澳洲，在這裡讀書，成家立室，成為三子之母。





雖然她未必常常回港，但廣東話流利非常，沒帶半點英語口音。她正正也是個好例子，移民海外並不代表從此就放棄母語。





「我的小朋友都是在這裡出生，在家裡，我會用廣東話讀故事給他們聽，亦鼓勵他們多點與公公婆婆用廣東話溝通，希望可以像我和丈夫一樣，保持講廣東話溝通，懂得讀中文。」



家長們圍爐的好地方

Tiffany說:「有不少參加的家長都是從香港移民來不久，他們都覺得非常有親切感，因為他們在這裡都沒有太多親戚朋友，來到這個聚會，全部人都是講廣東話，覺得非常有親切感。」





參加者 Esther Khoo 也從小就已移民澳洲，她希望孩子們都可以保持以廣東話與祖父母溝通，知道有這個組群便加入，讓小朋友有機會跟同輩一起學習。



參加者 Esther 說，小朋友互相學習是很有效學好廣東話。 「我嫲嫲剛剛來澳洲探我哋，佢唔太識英文，小朋友可以同佢講廣東話，對嫲嫲來說是特別開心。小朋友都識，想食嘢就講廣東話，好多零食佢哋都識講。」





「小朋友來到聚會，他們會覺得講廣東話並不是只有媽咪講、爸爸講，仲有其他小朋友都講。同輩之間互相學習，小朋友會學得快好多。」



講故事組群每月會舉辦好幾次聚會。 Liv Cheung 一家移民澳洲約三年，是「童您講故仔」其中一位義工。Liv 的囝囝 Jake 與媽咪一齊來到參加講故事聚會。記者打趣問 Jake: 「你好似好眼瞓喎，你瞓醒未架？」 Jake 怕醜地話: 「醒咗喇！」





Liv 說，小朋友讀書都以英語為主，當升讀小學可能會遇上朋輩壓力，認為講廣東話並不太融入本地生活圈子，可能會因怕醜，拒絕講廣東話。





她認為，以講故事這個輕鬆的形式培養囝囝的興趣，會比硬生生迫他學習中文和廣東話好。另一層意義是，講廣東話是保持香港人身份的一種方法。



「囝囝三歲來到澳洲，對香港文化都有少少認識，有個底子。香港人就係講廣東話，再細分的話，我們有港式廣東話，例如一些潮語，呢啲對香港人身份是好重要。如果你話自己係香港人但唔識潮語，例如唔知『世一』(世界第一) 或者乜嘢係『講呢啲』就不夠地道喇。」





「童您講故仔」上年八月份成立，除了每個月的定期聚會外，他們現在進行一個網上調查，希望了解會否有更多家長想在墨爾本其他地區組織廣東話講故事聚會，從而決定群組會否增加聚會環節。她們亦希望與有興趣的家長交流心得，連結更多人推廣廣東話文化。





