英國首相辛偉誠早前在訪問美國時表示，中國和俄羅斯等國盜用知識產權、濫用技術及操縱關鍵資源。





中國駐英國大使館6月9日發新聞稿指，英國首相辛偉誠，(中國譯作蘇納克)於訪問美國時稱，中國和俄羅斯等國偷竊知識產權、濫用技術、操縱關鍵資源。





新聞稿稱，中國是世界知識產權的創造大國，也致力於保護知識產權。根據《世界知識產權指標》報告顯示，2021年中國有效專利數量排名全球第一。



美國總統拜登和英國首相辛偉誠周四在美國白宮舉行新聞發布會，當中提到對烏克蘭提供經濟、人道和安全系統援助等議題。 Credit: Lenin Nolly/Sipa USA 創新和知識產權應該服務於全人類的進步與福祉，而不應淪為個別國家打壓別國發展的工具。指責中國所謂「濫用技術」是找錯了對象。新聞稿續指英美國家把不斷泛化國家安全概念，把科技問題政治化、武器化，無理打壓別國科技發展。指中國「操縱關鍵資源」是政治操弄。





中國敦促英國政客尊重事實，不要鸚鵡學舌，不要動輒拿中國說事。那樣，只能損人害己，沒有出路。





辛偉誠星期三(7/6) 開始去年十月出任英國首相後首次訪美，為期兩天。 星期四 (8/6) 辛偉誠和美國總統拜登在白宮宣佈建立經濟夥伴關係，重點是能源轉型和關鍵技術。





辛偉誠表示，所謂的大西洋宣言將減少對敵對力量的戰略依賴。而像中國和俄羅斯這樣的國家企圖操縱和利用英美國家的開放性，竊取知識產權，將技術用於專制目的，或者收回能源等關鍵資源，他們不會成功的。

