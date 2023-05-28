中國內地嚴打社交媒體貼文

中國的網絡空間管理機構表示，在對涉嫌虛假信息、非法獲利和冒充國家官員等「嚴重問題」進行為期兩個月的調查後，已刪除了140萬條社交媒體帖文。





中國網絡空間管理局（CAC）在周五的聲明中表示，在3月10日至5月22日期間，關閉了6.7萬個社交媒體帳號，刪除了數十萬條帖文，作為一個更廣泛的「整頓」行動的一部分。



中國網絡空間管理局刪除了140萬條社交媒體帖文。 Source: AP / Matt Slocum/AP 自2021年以來，中國一直以「淨化」網絡空間並方便當局控制的目的，針對數十億社交媒體帳號進行打擊。





最近的打壓行動針對的是在中國流行的社交媒體應用程式中的帳號，包括微信、抖音和微博等，這些帳號屬於個人帳戶，或者稱為個人媒體，廣義上指的是發布新聞和信息，但不由政府或國家批准的帳號。



