中國洽購靠近澳洲私人島嶼 島主：想賣給澳洲政府但無回應

74歲的澳洲商人、環保人士高里史密夫（Ian Gowrie-Smith）正發售其私人擁有的21個島礁。這些島礁因在1886年被「衝突號」測量船發現而被命名為衝突群島（Conflict Islands），目前隸屬巴布亞新畿內亞的Milne Bay省。





高里史密夫向傳媒表示，衝突群島離澳洲本土的距離比雪梨和墨爾本之間更近，離最近的城市凱恩斯僅940公里，出於國家安全考慮，他在今年6月向外交部長黃英賢的辦公室提前透露了出售意向，但未獲回應。





「我知道消息去到了澳洲駐巴布亞新畿內亞高級專員公署的所有層面，因此肯定也會去到她（黃英賢）處。」





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他表示，消息石沉大海後，他只能不情願地和中國買家談判。



澳洲退休商人、環保人士高里史密夫。 Credit: 9News 高里史密夫表示，如果交易是符合澳洲的國家安全利益且保障衝突群島上的海龜保育計劃，他願意接受較低的3630萬澳元售價。





「黃英賢有我的電郵地址，有我的電話號碼，讓我們看看能做甚麼，因為我很想看見這些島嶼未來100年還能得到保護。」





目前黃英賢的辦公室未就此事置評，而外交與貿易部發言人回應留意到相關島嶼銷售，但表示這屬「私人商務交易」，「最終是由高里史密夫先生根據巴布亞新畿內亞的相關法例決定出售及售予何人。」



衝突群島是澳洲人的旅遊勝地之一。 衝突群島附近有澳洲船隻的主要航道之一Jomard Passage，並有三條連接澳洲和外界的海底電纜。島上亦有足夠空間建造軍事設施包括飛機跑道。





澳洲戰略政策研究所（ASPI）國防戰略與安全主任Michael Shoebridge表示，如果中國獲得島嶼所有權，解放軍又有機會在澳洲國門外駐扎。





他認為澳洲政府應該盡快介入這筆交易：「等待交易發生並指望其受到其他因素干擾，是介入的錯誤時刻。」





與此同時，上月就任的澳洲空軍司令Robert Chipman元帥昨日（8月22日）首次會見傳媒時表示，儘管解放軍在南中國海有「強大的航空能力」，但不意味著其堅不可摧，也不意味著澳洲軍艦和軍機會終止在南海航行。





對於月前兩國軍機的攔截事件，他指解放軍有能力且現代化，行事應更加「專業」。

