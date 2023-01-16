「戰狼」發言人趙立堅突離任 中國或欲緩和西方關係

澳洲廣播公司（ABC）形容，趙立堅是「戰狼外交」的代表，令全球多位中國外交官跟隨採用這一「爭議性和侵略性」的外交風格。





不過，趙立堅自去年12月初未在發言人位置露面後，中國外交部在今年1月9日宣佈他已調任邊界與海洋事務司副司長，但沒交代原因。





由於發言人離任往往會自行在記者會上公佈，因此其突然「神隱」引發外界猜測。



儘管趙立堅是平級調動，但被視為從外交部的前線調去「守水塘」。澳廣分析指這可能涉及幾個原因。





一方面，在疫情期間上位的趙立堅，隨著中國放開防疫政策，其過往的言論顯得不合時宜。趙立堅曾高度讚譽「清零」政策，並告知外國記者，他們能在中國生活應「偷著樂」。





另一方面，其妻湯天如多次發表「不當言論」，引發爭議。她曾在中國限制國民出境期間，在微博發佈在德國旅遊的照片，又曾被發現在北京街頭不戴口罩。上月她還抱怨「買不到藥」，又以「榮辱不驚」疑似為丈夫調任鳴不平，但她隨後已刪除相關貼文。



趙立堅及其妻湯天如。 Credit: Weibo 隨著趙立堅被調任，外界猜測北京當局可能會轉變「戰狼外交」的策略，但也有專家持不同意見。





澳洲國立大學的國際安全專家John Blaxland認為需要觀察中方會否改變過往的激進外交辭令，但相信其根本外交戰略「並未改變」。





法廣（RFI）分析指，趙立堅只是「小卒」，新聞司司長華春瑩仍在，同意發表戰狼言論的前外長王毅調任中共外交負責人，新任外長秦剛在任發言人時也以對西方強硬著稱——都顯示北京不太可能回到鄧小平時代的「韜光養晦」外交。

