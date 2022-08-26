【華人參政】新州多位華裔州及市議員與民眾面對面交流

活動現場邀請到12位州議員和市議員，向他們提出兩大問題：為何選擇從政？作為華人參政有何挑戰？





祖父來自廣東中山的新州懲教廳長、Parramatta選區州議員Geoff Lee是首位有華裔血統的新州下議員。他表示，自己的家族經過百年發展，體現出華人在本地經濟和社會的融入，但政壇始終缺乏亞裔面孔，因此這需要大家共同努力。





他認為華人參政的難題是如何處理與中國、中共的關係，他強調這方面的取態與華人社區無關，而澳洲亦非種族主義國家。





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父親是大馬華人移民的綠黨議員梁珍妮（Jenny Leong）是新州首位華裔女性下議員。她認為華人參政最大的挑戰有二：新冠疫情期間亞裔遭遇的種族歧視，以及澳中關係惡化。她指傳媒和輿論對中國當局的負面印象影響了華人社區。





她批評一些白人議員參與多元文化活動只是為了獲得捐款和連任，因此她希望華人從政能改善這些現象，亦改變那種叫囂「回你自己的國家」的種族主義。



新州下議院史卓菲選區工黨議員李逸仙。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 剛於今年2月在史卓菲（Strathfield）選區補選中獲勝的工黨州議員李逸仙（Jason Yat-Sen Li）向SBS廣東話的記者表示，作為華人，他從小就有身份認同疑問：「我到底是澳洲人還是另外一個國家的人？對自己的身份一直覺得不是很清楚。」





直至1997年一國黨領袖韓珍（Pauline Hanson）在國會抨擊亞裔，他對自己華裔澳洲人的身份覺醒，走上政治道路。「如果不參政（華人）就沒有聲音，有問題、有政策對我們有影響的都無法發聲。」





談及華人參政的障礙，李逸仙暗示近期聯邦和新州自由黨都出現政治醜聞，指華人從不會獲得這樣的政治「特權」。他又指，華人先天上缺乏「家族政治」的傳統，而後天的因素是選民往往不信任華人背景的候選人。





他建議有意參政的年輕華人，多多建立人脈，積極參與社區和政治事務，慢慢獲得大眾接受並相信你是「以澳洲利益為先」。



雪梨北區Willoughby市議員夏毓奇。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 在去年12月的新州地方選舉中當選的Willoughby市議員夏毓奇（Jam Xia）表示，自己從政是為了打造社區的凝聚感、改善居住環境、促進本地的經濟和社會活力。





這些參選時向SBS提到的目標達到了嗎？他說半年多來「最大最自豪」的成就是獲得州政府撥款，本月剛開始實施了「Hi Neighbour」的社區鄰里項目，讓居民有機會一起燒烤、進餐，互相認識。另外，他也很高興在維修公路、加建殘障設施方面取得進展。





對於議員身份，夏毓奇認為最大的挑戰是了解政府規則，「怎樣在合理合法的情況下達到結果」，其次亦要增加和人們交流，獲得主流社會選民的認同和支持。



雪梨西南區Campbelltown的自由黨市議員周宗正（John Chew）在小時候隨父母從馬來西亞移民來澳。他表示，雖然該區並非傳統華人聚居區，但其實華人家庭遍佈雪梨，他很自豪能作為華人當選市議員。





此外，史卓菲市議員蔡定傑（Benjamin Cai）、雪梨市議員郭耀文（Robert Kok）、Cumberland市議員黃堃（Kun Huang）、Georges River市議員劉娜心（Nancy Liu）和王斌（Benjamin Wang）、Parramatta市議員王蓉暉（Donna Wang）以及Willoughby副市長朱嘉源（Brendon Zhu）都有發言。



澳華論壇主席陳建青。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 澳華論壇主席陳建青（Simon Chan）向SBS記者表示，今次活動是為了讓華裔議員和大眾有機會互相認識和了解，同時亦是一種對華裔議員的支持和聲援。「澳洲有5%華人，政壇卻沒有5%華人，希望能有更多華人參政代表我們。」





被問及是否滿意議員們對兩條問題的答案，他表示更重要是民眾了解到議員們的想法和計劃：「因為政治影響我們生活很多方面，文化、商業等等，所以很值得去了解。」





有出席晚宴的華人選民表示，這樣直接和多位議員交流的活動非常有意義，即使不同立場也能面對面溝通。也有人認為，州和市議員主要聚焦本地民生福祉，較少談及不屬職責範圍的國際關係層面。

