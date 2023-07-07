澳華論壇主席陳建青表示：『由於許多華人移民來到澳洲後，對於本地的政府架構和本地的政治環境都並不熟悉，為鼓勵澳洲華人更多地參與澳洲的政治、社會、經濟和環境方面的問題，澳華論壇在獲得澳中基金會的撥款支持底下，與本地兩間華人組織： 澳洲華人服務社 （CASS) 及澳華公會(ACCA) 合作，一共舉辦了七個研討會，讓華人更加認識本地的政制和公民的權利和義務。』





除了舉辦座談會之外，他們亦製作了多個教育視頻放在該會的網址上，陳建青表示，由於他們明白舉辦的研討會未必能讓太多人參與，所以他們亦特別將研討會的內容製作成為多個視頻， 並會聯絡所有本地的華僑組織，如果他們有興趣的話，亦可以讓他們借用有關視頻，讓這些組織的會員或參與者能夠使用。





澳華論壇製作視頻幫助新移民認識澳洲三級政府，並於日前舉行介紹其工作坊視頻記者會。 Credit: SBS Cantonese/Selina Kong 陳建青又說， 澳華論壇並非一個有任何政治背景的組織，而他們亦是一個非牟利機構，一直以來，該組織均希望提高本地華人對本地政治的認識，並希望幫助華人認識本地各個政黨，例如他們在聯邦及新州舉行選舉前，該會亦有邀請不同政黨人士來談談他們的政綱，讓選民可以認識不同政黨的政見，讓選民能夠在選舉時作出適當的選擇。





陳建青指出，有關視頻的主要內容是包括介紹澳洲的民主是如何運作及其理念；澳洲三級政府的分別和職責。 另外，亦會介紹國會兩院的職能及澳洲政府是如何組成。同時，亦會介紹澳洲的各大政黨及他們的理念以及大眾可以如何參與澳洲的政治和作為澳洲公民的責任和權利。





有份出席該次記者會的澳中基金會行政總裁蔡源(Peter Cai)表示，今次是澳中基金會的一個全國國家基金會社區參與計劃的一部分。



澳中基金會行政總裁蔡源 Credit: SBS Cantonese/Selina Kong



蔡源認為，現時在澳洲有約140萬澳洲華人，而一些大城市，例如是在雪梨和墨爾本，亦有約十分之一的居民均是華人，所以，提倡一個具包容性的社會是一個十分重要的事情； 而讓他們知道澳洲在政治上是如何運作亦是十分重要。





蔡源又解釋說，澳中基金會除了負責以實際及具建設性的方式，提高澳中兩國的關係之外，亦會涉及接觸澳洲本地的華人社區。



