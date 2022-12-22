自由黨內部檢討：反華言辭及莫理遜民望低是敗選主因

自由黨昨日（12月22日）發佈對今年聯邦大選「黨史上最嚴重的一次失利」的內部檢討報告。報告由該黨前總監洛南（Brian Loughnane）和現任國會議員希姆（Jane Hume）負責撰寫。





報告承認自由黨在多元文化和語言（CALD）社區中表現不佳，建議應與華人社區「建立和加強」聯繫，因在華裔選民比例較高的選區，反對聯盟黨的人數比例為6.6%，而其他地方為3.7%。





「這有很多原因，包括人們認為前政府對中共政府的批評涵蓋了更廣泛的華人社區。這顯然是理解錯誤，但自由黨的政治對手在關鍵議席的華裔選民中推動這種觀念。」





報告寫道：「自由黨的代表特別需要對華人社區真正關切的事項保持敏感，並確保所使用的言辭不會被誤解為不敏感。」



重建自由黨與華人社區的關係必須......成為本屆國會任期內的優先事項。

兩所智庫機構澳洲國際關係研究所（Australian Institute of International Affairs）和中國事務（China Matters）的研究員姜雲（Yun Jiang）表示，自由黨無法責怪選民。





「自由黨自己有責任，確保其訊息被選民（正確）理解。」





報告建議，自由黨需要一個具「更大的性別和種族多樣性」的候選人儲備來「反映現代澳洲」。





姜雲對此表示歡迎，但指並不足夠：「政黨很擅長挑選多元化候選人，但通常被投閒置散到贏面低的議席。他們需要被安排到安全議席。」





2021年人口普查結果顯示，澳洲5.5%的人口為華裔，即近150萬人。



報告建議為自由黨議員制定一項針對多元文化社區的聯絡計劃，並僱用更多的雙語職員，以便更好地與社區互動。





香港出生的前議員廖嬋娥（Gladys Liu）去年12月承認，其政府對華關係的處理使她所在的Chisholm選區出現分裂，她最終輸掉該席位。





前議員馬丁（Fiona Martin）也被指在一次競選辯論中，把她的工黨挑戰者陳莎莉（Sally Sitou）與越南裔律師Tu Le混淆。馬丁最終也輸掉選舉。



自由黨還有哪些敗選原因？

報告表示，自由黨未能「充分認識到正在發生的嚴重政治事態，沒有像通常情況下那樣全面或迅速地作出反應」。





兩個主要政黨的基本票都有所下降，選民們選出了澳洲歷史上最多的中立議員。





也是重要的影響因素。它形容莫理遜的民望在2021年受到打擊，令兩黨聯盟在領袖個人對決中蒙受損害。





報告寫道：「非常重要的是，總理（莫理遜被認為）沒有關注到女性的擔憂......對女性重要的問題沒有反應。因此，到2021年，總理在選民中的地位明顯惡化，成為一個重要的負面因素。總理和自由黨被視為與外界脫節。」





「在競選期間，莫理遜和艾巴尼斯之間的選擇成為對投票意向最有影響的驅動力。」



但報告也為前政府辯護，指其在疫情期間是「相當於戰時」執政，並將國家利益放在首位，為此「付出了相當大的政治代價」。





此外，獨立候選人奪取了6個自由黨的傳統安全議席，意味著自由黨被迫在「兩條不同的戰線」上開展競選活動，難以統一地在全國進行宣傳。





報告指：「『青綠色』人士不是獨立人士的集合。從對該術語的任何有意義的解釋來看，他們是一個政黨，選舉部門應將其視為一個政黨。」





而令問題更加複雜的是，右翼小黨的基本票增加，根據偏好投票制度，超過三份之一的一國黨和聯合黨的選票流向了工黨。

