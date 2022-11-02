華人匯款公司涉洗錢 警方無動於衷下營業如常

一間華人公司被指涉及洗錢，但仍獲執照合法經營匯款業務。

ACSF

涉事公司登記的雪梨市中心地址所在大樓。 Credit: SBS Chinese

《雪梨晨鋒報》（SMH）報道，雪梨一間國際換匯公司ACSF International Trading在2020年牽涉新西蘭一宗洗錢案後，澳洲當局亦發現其在過去8年進行了超過14億澳元的匯款，大部份涉及有組織犯罪和非法妓寨。

據查，該公司由名為Jiantao Jerry Li的華人創辦，在澳洲的金融監管機構交易報告及分析中心（AUSTRAC）登記。中心發現上述涉嫌違法行為後，已通報聯邦及新州警方，不過，兩個執法部門都未採取任何行動。

消息人士透露，如果警方無動作，只要涉事公司繼續履行登記牌照的要求，那監管機構沒有太多事可以做——既不能貿然「釘牌」，也不能在下次續牌時，僅根據所獲資訊來拒絕。
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Jerry Jiantao Li
涉事公司的創辦人Jiantao Jerry Li。 Credit: SMH
報道指，上述案件揭示澳洲政府在打擊洗錢方面面對困難：因應有限的資源，警方在接獲洗錢情報後，只能選擇性針對部份企業，令不少不法之徒繼續合法經營，成為漏網之魚。

聯邦警察在2016年調查一宗毒品案，其中一間涉事匯款公司，由上述華人擔任董事。當時的警方文件指，「犯罪團伙的（華人）高層成員」將大量犯罪所得資金儲存，該公司亦涉及非法的性交易。

在新西蘭，當局分別在2014和2019年起訴兩間在澳新及中國之間匯款近4億元的公司。兩間公司都是由Li創辦。

不過，上述所有案件中，Li本人都沒被起訴，亦沒證據顯示他涉案。
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Published 2 November 2022 at 1:57pm
By Koma Cheng
Source: SBS