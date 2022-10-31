中國對太平洋區援助減 專家：島國領袖或覺有問題

調查結果是在最新的洛伊研究所太平洋援助圖（ Lowy Institute's Pacific Aid Map）中，報告分析2020年海外發展援助流入區內的情況。





報告的主要作者、洛伊研究所的達揚特（Alexandre Dayant）向澳洲廣播公司表示，一些捐助者，特別是多邊機構，迅速採取行動，幫助因疫情和國際旅行停止而陷入困境的太平洋經濟體。





他說，國際社會在面對新冠疫情在太平洋地區造成的可怕後果時，做出非常迅速反應，這令人印象深刻。





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洛伊研究所表示，捐助者在2020年向區內投入近62億元，大大超過他們在2019年提供的45億元。





澳洲至今仍是太平洋區內最大的援助國。在2020 年，澳洲在太平洋援助上花費12.3億元，遠遠超過於美國的3.75億元和新西蘭的3.5億元。



中國在2020年僅向區內援助2.73億元，這是自2008年，是太平洋援助圖有紀錄以來的最低年度數字。





達揚特表示，自2016年以來，中國對太平洋地區的發展援助一直減少，而他認為這存在供需問題。





他解釋「這在需求和供應方面都是如此」，「在供應方面，中國經濟一直在放緩，因此令中國政府減少提供貸款或幫助世界其他國家。」





他續指「在需求方面，可能太平洋國家已經意識到中國貸款，和一些基建項目的質量可能有點問題，這可能對太平洋區內對這些項目的興趣產生影響。」





達揚特指，中國的基建貸款也相對昂貴，其他幾個國家現在亦有向太平洋島國提供基建融資。





他指，到2020年，基建融資的格局發生變化，變得更加擁擠，有更多的參與者——包括澳洲。他認為基本上中國的競爭變得越來越難。





報告指，新開發項目的資金，正針對所羅門群島和基里巴斯，這兩個太平洋島國，最近與台灣斷交，而轉向與中國建交。





達揚特認為，中國正在利用協助這些國家發展，來鞏固關係。



