「中國新年」還是「農曆新年」？澳洲華人認可多元文化但意見不一

全球不同國家共同慶祝農曆新年之際，其英文名稱應使用「中國新年」（Chinese New Year）還是「農曆新年」（Lunar New Year）卻引起中國和南韓網民的爭議，一度掀起國際罵戰。





調查公司Bastion Insights早前發表一份調查報告，顯示澳洲華人之中有55%認為「中國新年」是更適合命名該節日的名稱，有37%受訪者對於近年政府及商業機構改稱「農曆新年」，感到失落或不快。





只有10%的華人會稱該節日為「農曆新年」，而叫「春節」的反而更多（15%）。同時有兩成人認為，「New Year」前面應該同時有「Chinese」和「Lunar」二字。





該調查在去年12月中旬進行，受訪者包括200名在網上填寫中文問卷的中國大陸移民，以及119名在墨爾本唐人街隨機訪問的有華裔血統的非中國大陸移民。



從Chinese到Lunar

報告作者、Bastion的跨文化研究部門總經理張麗婷（Isabel Zhang）向SBS中文表示，調查結果顯示人們對名稱有著「複雜和帶感情色彩」的見解。





「無論是中國大陸移民還是其他地方的華裔，都有過半數即55%偏向『中國新年』......有印尼的華裔說，從小家裡就是叫『中國新年』。」





報告引述一名受訪者表示：「在中國傳統是叫春節。我記得澳洲以前一直是叫中國新年，因此我覺得這名稱最適合。」



每年都有舉辦慶祝活動的雪梨市議會，在2018年仍使用「Chinese New Year」、「CNY」及中文的「中國農曆新年」作為活動標題，同時以「慶祝農曆新年」作為宣傳標語。





但市議會在當年年底宣佈，活動從翌年起更名為「農曆節」（Lunar Festival），以「接納所有的社區和文化」，不再提及沿用多年的「中國新年」。





張麗婷表示，大概是新冠疫情開始後，更多的政府代表在官方場合逐漸轉用「農曆新年」。





她相信這除了有包容其他亞裔社區的原因之外，也有「政治正確」的考慮。



這情況不僅發生在澳洲，也在其他西方國家，（比如）加拿大、美國......Chinese這個詞好像變得敏感。

她認為，因為全球的政治局勢，政府和商業機構開始避免提及中國，但她認為：「Chinese New Year不是China New Year，Chinese並不代表中國這個國家，而是一種文化、一個族裔」。





儘管逾半數華人自己會叫「中國新年」，但論及政府和企業場合，該比例有所下降。認為仍應用「中國新年」的中國大陸移民減少至50%，其他華裔減至38%。



更名「缺乏諮詢」

中國出生、在馬來西亞長大的張麗婷認為，更名過程中最大的問題在於華人社區沒有得到充份諮詢。「他們沒有諮詢社區——真正慶祝這個節日的群體，沒有在決策過程中包含他們，直接就換了（名稱）。」





調查結果顯示，有37%的中國大陸移民和15%其他華裔，對更名感到不受尊重；分別有35%和7%認為自己不被更名後的「農曆新年」所包容。





曾任雪梨中國新年慶典顧問的澳華論壇主席陳建青（Simon Chan），在當年雪梨市政府更名後曾向傳媒透露，當局所謂「諮詢」時其實已印好新的宣傳單，令其感覺如同「知會」。





他告訴SBS中文，當時他以雪梨歌劇院為例理據力爭：「Opera House也不僅上演歌劇，是否要改為Performance Art Centre？中國新年慶典的名字已用了很久，人們都知道這個（品牌）。」





他雖覺得政府諮詢不足，但不反對改名。「澳洲是多元文化國家，我們和泰裔、韓裔一同分享這個慶祝的時間，也是好事。」



澳華論壇主席陳建青（Simon Chan）。 Credit: SBS Chinese/Gavin Gan 調查顯示，73%的華人認為，即使農曆新年文化已發展到其他國家，其發源地中國應得到尊重。該數字在中國大陸移民中為82%，顯示其他華裔人士在這方面的態度較為一致。





但兩個群體對「農曆新年」的態度就差異較大。有66%的華裔受訪者認為該名字更具包容性，但只有27%的中國大陸移民認同其更加包容。





市民許先生在SBS中文記者於雪梨唐人街進行街訪時表示，他認為更名問題不大：「『中國人的新年』似乎有局限性，畢竟這裡不僅有中國移民。政府要照顧不同民族的文化，我覺得可以接受。」





市民Miko表示，雖然自己會使用「中國新年」，但明白其他國家和社區也會慶祝。





而非華裔居民Adam則認為，節日的重點在於人們聚在一起，愉快體驗不同文化，「『農曆新年』可能對於不同文化而言更具代表性。」



帶來負面影響？

有市民認為，不再使用「中國新年」的叫法，令本地人無法將該節日直接與華人社區產生聯繫，可能會間接影響唐人街、華人商鋪的生意。





不過，曾任雪梨禧市商會主席的陳建青相信影響不大，因為無論華人還是本地人，都已形成在農曆新年期間到訪唐人街的習慣，而且亦不影響該商會延續以「中國新年」為名舉行活動的做法。





在雪梨唐人街營商逾40年的香港移民程仕堅也認同，節日在主流社會已具「品牌效應」。「他們知道是華人的節日，會說『恭喜發財』，不懂看月曆又會來問我們幾時過年。」





曾在Market City街市開店的許先生亦表示，如果客源並非大陸遊客或介意「農曆新年」說法的人，更名對商業沒有負面影響。



社會研究員張麗婷（Isabel Zhang）。 Credit: Isabel Zhang 不過，張麗婷的研究則指，使用「中國新年」還是「農曆新年」，帶來的影響遠多於單純一個名字。





一方面，她認為政府和商業機構有文化挪用（cultural appropriation）之嫌。「他們出發點是好，但並不真正了解過年的涵義......『中國新年』和『農曆新年』並不對等，『中國新年』一開始只是本地人用於區別華人的新年和公曆新年的叫法。」





另一方面，她相信更名會削弱華人群體，特別是土生土長一輩的文化認同。「在上中學、大學的華裔，他們會說『農曆新年』，不說『中國新年』。你問他們為甚麼，也回答不出所以然。」



這是一代代人的轉變。如果不把問題拿出來談，文化的傳承就會越來越淡。

調查報告建議，相關機構對節日進行稱呼時，應考慮所面向群體的不同背景，並盡量降低因意見不一而引起的對廣大社區的多元文化包容性。





對於過年如何稱呼，張麗婷建議政府和商業機構使用「Chinese / Lunar New Year」，或者直接「Happy New Year」並加上不同族裔文字的恭賀語。

