【有汗出冇糧出】搬屋公司及華人董事剋扣人工被罰近8萬元

公平工作調查專員署（Fair Work Ombudsman）起訴墨爾本的Avant-Garde Logistics Solutions物流公司，以Apex Logistics的名稱營運期間，未有依照法例為4名僱員支付足額的工資。





聯邦巡迴法院判處該公司罰款64,800元，涉事的華人前董事Yaping Li罰款12,600元。





4名被欠薪僱員包括3名工人和1名司機，其中一人受僱時年僅19歲，另一人是持臨時簽證的尼泊爾人。公司亦被要求補回所欠工資、強積金和利息。





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公平工作調查專員署的 新聞稿 表示，今次是在接獲受影響僱員求助後進行調查。調查發現，該公司在2020年9月至2021年3月期間，違反道路運輸行業的薪酬規定，支付4名僱員低於最低工資的人工，並剋扣臨時工作的附加費、加班費等。





法官Catherine Symons表示，該公司在公平工作調查專員署致函的情況下，仍沒有任何悔改、合作或糾正的措施，因此有需要對公司及負責人施加懲罰。

