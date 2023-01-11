澳洲拒絕提供政治庇護 中國特工王立強或遭遣返

據稱是「中國變節特工」的王立強，被法官認為其曾對一名澳洲公民干犯嚴重詐騙罪行後，其落敗。
儘管法官認同，他對回國後所受待遇的恐懼是「有根據」，但仍作出上述決定，令這名中國公民面臨遣返。
32歲的王立強在2019年11月於九號台的《60分鐘》節目，，並參與「銅鑼灣書店」五人失蹤事件。他當時透露，曾向澳洲安全及情報組織（ASIO）指認在澳洲能源行業工作的中共間諜行動負責人。
不過中方一直否認王立強的說法，指其是一名。而他在公開身份不久後，便被在澳洲華人商人束辛（Filip Shu）指控詐騙，遭法院凍結資產。
《每日電訊報》報道，王立強此後與在澳讀書的妻子Mia以及幼子住在雪梨。而在事發兩年多後，澳洲內政部早前通知拒絕其政治庇護的申請。他提出上訴後，被裁定持旅遊簽證入境之前干犯詐騙，因此不能在澳申請庇護。
中國官媒《環球時報》本周一（1月9日）發表評論文章指，王立強申請庇護被拒是因為在澳洲繼續欺詐錢財以及「那套間諜故事的真實性無法核實」，又稱「外媒炒作的『中國間諜』鬧劇」以「荒謬方式收尾」，「報應終於要來了」。
自由亞洲電台指，澳洲政府可能是以拒絕王立強庇護，作為就澳籍記者成蕾和學者楊恒被扣押的案件與北京進行談判期間所作的「政治姿態」，但相信王立強不會真的被遣返。
報道引述中國駐雪梨前政治領事陳用林認為，澳洲法院不應把庇護申請和經濟案件掛鉤，也不應把中方提供的資訊作為可靠證據。
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