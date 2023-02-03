【嫩滑秘訣】中式西蘭花炒牛肉

SBS美食編輯Camellia Aebischer提出了很多人都有疑惑的問題：為何在中餐廳吃到的美味菜餚，自己在家卻炒不出那種味道呢？





她說的是經典中菜西蘭花炒牛肉。經過鑽研後，她發現有兩種方式可以令牛肉如餐廳賣的一樣嫩滑可口：一是用粟米粉和雞蛋來醃牛肉；二是用梳打粉來醃牛肉。





如果用梳打粉的話，要留意份量以免太少不足以改變肉質，又或太多令菜餚變味。而炒肉的時候梳打粉會令鍋裡出現一點泡沫，但無需擔心，加入醬汁後便會沉澱。



醃肉前先把牛肉切條。 Credit: SBS



2人份中式西蘭花炒牛肉製作步驟

材料：

牛臀肉300克，梳打粉1茶匙，蒜頭2個（切片），蠔油3湯匙，豉油1湯匙，西蘭花1顆（切塊），水2至3湯匙，洋蔥2個（切碎），粟粉1茶匙（沖水）



做法：

牛臀肉切片後加入梳打粉和水， 混合後靜置「嫩化」30分鐘，然後沖淨、瀝乾。 大火加熱油鑊，炒香蒜片後加入牛肉。 加入蠔油、 豉油、西蘭花，炒約2分鐘、西蘭花變軟時加入水、 洋蔥和粟粉芡汁。 炒至芡汁均勻分佈後收火。

注：

炒肉時鑊裡出現泡沫無需擔心，加入醬汁後便會沉澱。 最後可依個人喜好撒上蔥花。

Thinly sliced broccoli means you don't have to blanch it before stir-frying. Credit: SBS