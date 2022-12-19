地道聖誕文化 不可錯過的聖誕燈飾

隨著聖誕節的到來，又是叫上親朋好友，趁著夜色觀賞聖誕彩燈的最佳時機。





雖然商場或不少公眾場所均擁有大型的聖誕佈置，但想要感受地道聖誕氣氛，不妨在根據免費的燈飾搜尋器 Christmas Light Search，更可以透過輸入所在地區或相關郵政碼，查找附近社區中值得一遊的聖誕燈飾。





我們從中羅列了一些位於雪梨和墨爾本的燈飾觀賞點，或許你的「夜遊探索點」的名單又會多了一點。



29 Shaftsbury Street, Coburg, Victoria, 3058

開放時間：12月10日至12月31日晚9點至11點半





這是一個擁有數千盞彩燈的步入式動畫展示，包括音樂、動畫、互動展示、耶穌誕生場景、泡泡機、櫥窗展示等。這一間亮起聖誕燈飾彩燈的歷史已經至少二十年，每年大約都會花上一個月的時間來佈置。



Coburg 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search Coburg 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search

71 Dunnings Road, Point Cook, Victoria, 3030

開放時間：12月2日至12月31日晚8點至11點





這個位於墨爾本西區的聖誕燈飾展示至今已展示了近十年，業主甚至有時還會給孩子們派發棒棒糖，沿著車道走入展覽，一起去看看櫥窗裡驚人的聖誕展示。



Point Cook 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search Point Cook 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search Point Cook 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search

29 Darvall Street, Donvale, Victoria, 3111

開放時間：12月1日至12月26日晚8點半





這個大型展示以耶穌誕生為場景、屋頂裝飾及聖誕雕像為特色，聖誕老人充氣玩具高達四米。這家人每年聖誕用彩燈裝點的歷史也已達二十年，喜歡佈置這些聖誕燈飾的原因是他們認為聖誕精神是關於給予與回報。



Donvale 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search Donvale 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search

8 Hansford Close, Kilsyth, Victoria, 3137

開放時間：12月1日至明年1月7日晚7點至午夜12點





與其他燈飾展示類似，這間也是「老將」，燈飾燈展示也已有逾二十年歷史，他們說喜歡佈置聖誕彩燈，因為喜歡聖誕節，而其間展示出的最好的東西便能為人民帶來笑意。



Kilsyth 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search Kilsyth 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search

11 Rawdon Court, Boronia, Victoria, 3155

開放時間：12月1日至12月25日晚7點半至10點半





這家突出了紅白顏色主題，今年使用了7萬多盞燈，比往年更耀眼。今年，他們再度通過燈飾展示為皇家兒童醫院基金會募集資金，以對其研究和設備方面有所幫助。懸掛聖誕燈飾，是因為它給每個人都帶來了歡樂。



Boronia 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search Boronia 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search

5 Waratah Street, North Bondi, New South Wales, 2026

開放時間：12月1日至12月28日晚7點半至10點半





這處位於 North Bondi 的聖誕彩燈包括了櫥窗內的英國村莊展示、聖誕快樂的拱門、被冰柱和仙女燈照亮的小路通往聖誕樹，聖誕樹下甚至還放置了包裹。這處燈飾展示將再次為慈善機構CareFlight籌款。



North Bondi 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search North Bondi 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search North Bondi 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search

14 Murrumba Place, Castle Hill, New South Wales, 2154

開放時間：晚8點至11點





巨大的泰迪熊、樹熊、聖誕樹是這個燈飾的特色，此外也包括雪人、薑餅人、糖果等元素。這處燈飾已有15年歷史，主人說點亮燈飾的原因是喜歡看到孩子們的笑容。



Castle Hill 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search Castle Hill 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search

6 Carter Crescent, Padstow Heights, New South Wales, 2211

開放時間：晚8點至10點





這處燈飾的主人說這裡展示的東西都很獨特，有些展示的收藏物件已經有三十多年歷史。



Padstow Heights 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search Padstow Heights 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search Padstow Heights 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search

64 Chatsworth Road, Saint Clair, New South Wales, 2759

開放時間：12月1日至12月26日晚8點至10點半





在Saint Clair的這個展覽中不僅僅有聖誕燈飾，還有很多東西可以看，也可以與之互動。



Saint Clair聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search

57 Swansona Avenue, Mount Annan, New South Wales, 2567

開放時間：12月21日至12月30日晚7點半至午夜12點





漫步在星星和LED拱門之間，與一顆巨大的愛心合影留念，今年，主人在屋頂上還安裝了一個巨型聖誕老人帽子。



Mount Annan 聖誕燈飾佈置 Credit: Christmas Light Search