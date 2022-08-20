【仿效禁煙廣告令】 雪梨或成全澳首地禁止石油廣告

重點： 雪梨市正在考慮禁止在市內的物業和設施上展示化石燃料的廣告

有關委員會控制著澳洲重要的戶外廣告空間， 包括巴士站

一個專業聯盟要求一個像禁止煙草廣告一樣的國家禁令

雪梨市考慮成為澳洲第一個禁止在議會經營的物業和設施上，展示化石燃料廣告的司法管轄區，禁止理由是化石燃料對健康、環境和氣候有害。





副市長斯卡利 (Jess Scully) 表示，化石燃料公司每年在廣告上花費數百萬元， 其影響力令澳洲在氣候變化問題上缺乏行動。





斯卡利將在周一的理事會會議上提出一項動議，要求對限制化石燃料廣告和贊助交易進行調查，並將其對健康的影響與煙草產品進行比較。





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她動議說：「燃燒化石燃料所造成的空氣污染每年過早奪去 870 萬人的生命，比煙草還要嚴重。」





如果雪梨實施禁令，這將是迄今為止，停止煤炭、石油和天然氣公司廣告的最大勝利，類似於反煙草廣告法。





Comms Declare 是一個由 300 名營銷、公共關係、廣告和媒體專業人士組成的組織， 並推動有關禁止化石燃料講過的運動，組織將雪梨市控制的房地產，包括巴士候車亭和街道設施，描述為澳洲廣告空間的「皇冠上的明珠」。



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燃油汽車至暖水泳池 化石燃料廣告滲透生活

Comms Declare 聯合創始人諾布爾（ Belinda Noble ）說：「雪梨市擁有世界上最大的戶外廣告網絡之一。」





法國已在全國禁止化石燃料廣告，而荷蘭的阿姆斯特丹亦已禁止在其公共交通網絡上展示此類廣告。





在澳洲，墨爾本的 Yarra 和 Moreland 議會也決定探討禁止化石燃料廣告。





諾布爾表示， 化石燃料廣告的訊息是「陰險的」，從宣傳燃燒汽油的汽車，至燃氣加熱的游泳池。





她說：「人們沒有意識到，在他們的日常生活中， 究竟有多少化石燃料的訊息。」





理事會的調查將包括確認哪些廣告會被包含在擬議的禁令中。



諾布爾表示， 化石燃料廣告的訊息「陰險」，從宣傳燃燒汽油的汽車，至燃氣加熱的游泳池。 Source: Supplied



Comms Declare 將化石燃料廣告定義為宣傳煤炭、天然氣和石油產品的廣告，主要生產化石燃料的公司，或超過 20% 的收入來自化石燃料的組織。





副市長斯卡利說這是合理的，但她會等待議會工作人員就現有合同的定義和影響提出建議。她續指，預計會有更多的市議會效仿雪梨市實施禁令。





諾布爾說：「在我們知道煙草製品會致癌後，我們花了 40 年的時間才停止在澳洲的所有煙草促銷活動，所以我們預計這不會在一夜之間發生。」





斯卡利提出的動議還呼籲雪梨市去信州廳長和聯邦部長，敦促在全國范圍內實施禁令。





通訊部長羅蘭（Michelle Rowland）早前曾拒絕對化石燃料廣告實施煙草式禁令的必要性。





她在 7 月告訴《雪梨先驅晨報》，指澳洲的廣告法要在合法商業利益和適當的社區保障之間取得平衡。



