【仿效禁煙廣告令】 雪梨或成全澳首地禁止石油廣告

宣傳煤炭、石油和天然氣的廣告可能很快就會被禁止展示在雪梨的數百座建築物和公共場所。

Stock images of signage displayed at a Woolworths service station in Sydney, Monday, Jan. 13, 2014. (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING

雪梨市正在考慮禁止在市內的物業和設施上展示化石燃料的廣告。 Source: AAP

重點：
  • 雪梨市正在考慮禁止在市內的物業和設施上展示化石燃料的廣告
  • 有關委員會控制著澳洲重要的戶外廣告空間， 包括巴士站
  • 一個專業聯盟要求一個像禁止煙草廣告一樣的國家禁令
雪梨市考慮成為澳洲第一個禁止在議會經營的物業和設施上，展示化石燃料廣告的司法管轄區，禁止理由是化石燃料對健康、環境和氣候有害。

副市長斯卡利 (Jess Scully) 表示，化石燃料公司每年在廣告上花費數百萬元， 其影響力令澳洲在氣候變化問題上缺乏行動。

斯卡利將在周一的理事會會議上提出一項動議，要求對限制化石燃料廣告和贊助交易進行調查，並將其對健康的影響與煙草產品進行比較。

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她動議說：「燃燒化石燃料所造成的空氣污染每年過早奪去 870 萬人的生命，比煙草還要嚴重。」

如果雪梨實施禁令，這將是迄今為止，停止煤炭、石油和天然氣公司廣告的最大勝利，類似於反煙草廣告法。

Comms Declare 是一個由 300 名營銷、公共關係、廣告和媒體專業人士組成的組織， 並推動有關禁止化石燃料講過的運動，組織將雪梨市控制的房地產，包括巴士候車亭和街道設施，描述為澳洲廣告空間的「皇冠上的明珠」。
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燃油汽車至暖水泳池 化石燃料廣告滲透生活

Comms Declare 聯合創始人諾布爾（ Belinda Noble ）說：「雪梨市擁有世界上最大的戶外廣告網絡之一。」

法國已在全國禁止化石燃料廣告，而荷蘭的阿姆斯特丹亦已禁止在其公共交通網絡上展示此類廣告。

在澳洲，墨爾本的 Yarra 和 Moreland 議會也決定探討禁止化石燃料廣告。

諾布爾表示， 化石燃料廣告的訊息是「陰險的」，從宣傳燃燒汽油的汽車，至燃氣加熱的游泳池。

她說：「人們沒有意識到，在他們的日常生活中， 究竟有多少化石燃料的訊息。」

理事會的調查將包括確認哪些廣告會被包含在擬議的禁令中。
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諾布爾表示， 化石燃料廣告的訊息「陰險」，從宣傳燃燒汽油的汽車，至燃氣加熱的游泳池。 Source: Supplied

Comms Declare 將化石燃料廣告定義為宣傳煤炭、天然氣和石油產品的廣告，主要生產化石燃料的公司，或超過 20% 的收入來自化石燃料的組織。

副市長斯卡利說這是合理的，但她會等待議會工作人員就現有合同的定義和影響提出建議。她續指，預計會有更多的市議會效仿雪梨市實施禁令。

諾布爾說：「在我們知道煙草製品會致癌後，我們花了 40 年的時間才停止在澳洲的所有煙草促銷活動，所以我們預計這不會在一夜之間發生。」

斯卡利提出的動議還呼籲雪梨市去信州廳長和聯邦部長，敦促在全國范圍內實施禁令。

通訊部長羅蘭（Michelle Rowland）早前曾拒絕對化石燃料廣告實施煙草式禁令的必要性。

她在 7 月告訴《雪梨先驅晨報》，指澳洲的廣告法要在合法商業利益和適當的社區保障之間取得平衡。

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Published 20 August 2022 at 2:25pm
Presented by Yuki Yuen
Source: SBS