逾8萬人參加雪梨年度City2Surf長跑比賽

雪梨一年一度的City2Surf長跑比賽今日（8月13日）展開，從市中心的海德公園（Hyde Park），穿過Rushcutters和Double Bay，去到東部邦迪海灘（Bondi Beach），路程全長14公里。
今年第53屆活動有超過8萬人參與，第一批跑者在今早7點40分出發，預計最後一批會在下午2點抵達終點。
第一位衝線的是著名跑手Ed Goddard，以41分鐘30秒完成比賽，首位女性則是Niamh Allen，成績是47分鐘29秒。
參加者的特色裝扮也是傳統亮點之一。今年有超過250人打扮成漫畫人物「神奇女俠」（Wonder Woman），將打破健力士世界紀錄。
City2Surf作為娛樂性比賽，跑手的裝扮相當「抵死」。 Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE/AAPIMAGE
雪梨來往市中心和東區的主幹道因活動而關閉，當局呼籲司機提前規劃路線避讓，馬路預計到下午4點才會完全重開。不過來往兩地的火車線路不受影響，而巴士則會改道行駛。
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